OPPO Find N3, un vero top: niente rinunce per batteria e fotocamera

Nonostante le disavventure in Europa assieme alla “cugina” vivo, c'è una certa curiosità attorno a OPPO Find N3, dopo che i due modelli precedenti hanno smosso le acque nel settore dei pieghevoli. Quelli realizzati da OPPO sono stati due modelli che sono riusciti in qualche modo a distinguersi dalla massa, specie per le loro dimensioni più compatte del solito. A questo giro, invece, il terzo capitolo dovrebbe adeguarsi e avere dimensioni più in linea con la competizione, e per distinguersi dovrebbe avere specifiche al top.

Trapela la scheda tecnica di OPPO Find N3, un pieghevole che si prospetta piuttosto completo

Secondo quanto afferma un leaker cinese su Weibo, sommando le specifiche finora trapelate, OPPO Find N3 avrebbe uno schermo esterno da 6,5″ Full HD a 120 Hz, più ampio di quello da 5,7″ dei modelli precedenti; e questo significherebbe anche uno schermo interno più ampio, che salirebbe da 7,1″ a 8″ QHD+ (2.268 x 2.240 pixel) sempre a 120 Hz. Se foste curiosi di scoprirne il design, sono comparsi dei bozzetti che lo svelerebbero. La dotazione hardware si baserebbe sull'ultimo Snapdragon 8 Gen 2, che sarebbe coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0.

Dimensioni più compatte comporterebbero una batteria più grande, che salirebbe da 4.500 a 4.800 mAh, che sarebbe dotata di una più potente ricarica SuperVOOC da 80W anche in modalità wireless (potenza non specificata). Infine si è parlato di fotocamere, la cui qualità sarebbe “di prim'ordine” anche se mancano dettagli sui sensori adoperati: i rumors parlano nuovamente di una 50+48+32 MP con Sony IMX890, ultra-grandangolare Sony IMX581 e teleobiettivo L07D1W22, ma se così fosse la configurazione sarebbe pressoché identica a Find N2, così come la selfie camera che potrebbe rimanere da 32 MP. Il lancio potrebbe avvenire durante il mese di agosto, ma qua da noi potremmo invece conoscerlo sotto forma di OnePlus Fold.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le