OnePlus Fold e OPPO Find N3 potrebbero avere molto in comune

Da tempo ormai si vocifera dell'esistenza del primo smartphone pieghevole di OnePlus, ma la conferma ufficiale è arrivata solo a inizio maggio. Il dispositivo sarà lanciato nel corso dei prossimi mesi e ovviamente siamo curiosi di sapere di più al riguardo. Nel frattempo non mancano i leak e le ultime novità parlano di un legame molto profondo tra OnePlus Fold e il futuro OPPO Find N3: ecco tutti i dettagli!

OnePlus Fold e OPPO Find N3 tra design e fotocamere in comune: cosa sappiamo finora

Per quanto riguarda l'identità di OnePlus Fold (o V Fold, secondo alcuni), il dispositivo non sarà di certo un rebrand dell'attuale OPPO Find N2. Tuttavia, vista la fusione tra i due brand non si può escludere che i prossimi pieghevoli in arrivo avranno parecchio in comune. E infatti, stando all'insider Yogesh Brar, OPPO Find N3 e OnePlus Fold condividerebbero sia il design che il comparto fotografico.

Il leaker non fa una menzione esplicita ad un rebrand: non è chiaro quindi se ci saranno delle differenze oppure se semplicemente l'insider ha voluto concedere il beneficio del dubbio.

Per quanto riguarda il look dei terminali, si tratterà di smartphone pieghevoli in-fold (come il già citato Find N2), caratterizzati da uno schermo esterno ed un ampio pannello interno. In merito alle fotocamere dovremmo trovare lo stesso comparto di OPPO Find X6: un modulo circolare con un sensore principale IMX890 da 50 MP, un ultra-wide IMX581 da 48 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 32 MP. Ovviamente non mancheranno le ottimizzazioni Hasselblad.

Cosa aspettarsi da OnePlus Fold e OPPO Find N3

Il presunto OnePlus Fold / Find N3

Al momento si sa molto poco di entrambi i pieghevoli in arrivo. OnePlus Fold debutterà in estate e potrebbe essere accompagnato anche da un Flip Phone. In merito alle specifiche dovremmo trovare uno schermo AMOLED LTPO con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 2 oppure 8+ Gen 2, una selfie camera da 32 MP (OV32C), 4.800 mAh di batteria ed un lettore d'impronte digitali laterale.

Anche OPPO Find N3 dovrebbe offrire le medesime caratteristiche, mentre le indiscrezioni parlano anche di un corpo ancora più leggero e sottile rispetto al precedessore (7,4 mm di spessore e 237 grammi di peso).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il