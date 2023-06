vivo lascia alcuni paesi in Europa: che cosa sta succedendo

A distanza di circa tre anni dal debutto in Polonia, vivo ha annunciato il ritiro da questo mercato (e non solo): la decisione della compagnia cinese è arrivata nelle ultime ore, ma era nell'aria già da tempo sotto forma di indiscrezioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, insieme alle dichiarazioni dell'azienda.

vivo fuori da Polonia e Germania: dettagli e dichiarazioni della compagnia

Nei mesi passati si è parlato della possibilità che OPPO e OnePlus si ridimensionassero in Europa: le voci sono state prontamente smentite dalle stesse compagnie, in entrambi i casi con dei comunicati ufficiali. Il mercato degli smartphone non è stato molto prolifico ultimamente, con risultati non proprio entusiasmanti su tutti i fronti. Di recente si vociferava dell'uscita di vivo dalla Polonia e alla fine la notizia è arrivata, con una conferma da parte della stessa casa asiatica.

Tutti gli accordi di distribuzione sono stati interrotti ma in alcuni store sarà ancora possibile acquistare gli smartphone del brand, ovviamente fino ad esaurimento scorte. Comunque la fine delle vendite in Polonia non significa che cesserà anche il supporto: l'assistenza per i dispositivi venduti continuerà anche se al momento non è dato di sapere fino a quando. Inoltre gli smartphone vivo continueranno a ricevere aggiornamenti.

I motivi dell'uscita di vivo dal mercato polacco non sono stati confermati in via ufficiale; si ipotizzava di una conseguenza per la questione dei brevetti di vari brand di BBK (il marchio dietro OnePlus, OPPO e vivo), ma pare che non sia questa la motivazione (e che possa essere legata ad una “semplice” strategia di mercato).

Oltre alla Polonia, vivo ha lasciato anche la Germania: il sito ufficiale tedesco riporta un messaggio in cui si annuncia che i prodotti del brand non sono più disponibili nel pese. Nonostante ciò il servizio clienti continuerà a funzionare e gli smartphone venduti continueranno a ricevere aggiornamenti software.

Dopo vivo, erano arrivate anche delle voci in merito ad OPPO e una possibile uscita dalla Polonia: il tutto è stato prontamente smentito da un portavoce, che ha anche svelato il lancio della serie Reno 10 a luglio (seguita dal debutto di prodotti IoT).

