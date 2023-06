Questi bozzetti mostrano il design dei nuovi pieghevoli Xiaomi, OPPO e Honor

La seconda metà del 2023 porterà con sé una carrellata di nuovi smartphone pieghevoli, ognuno caratterizzato da un design proprio (anche se in termini di specifiche dovremmo avere in tutti i casi lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm). Ma quali saranno le novità in termini di look per Honor Magic V2, Xiaomi MIX Fold 3 e OPPO Find N3? Andiamo a scoprirlo grazie ad un bozzetto leak che anticipa il possibile design.

Xiaomi MIX Fold 3, OPPO Find N3 e Honor Magic V2: ecco il possibile design (grazie a dei bozzetti)

Find N3 – Magic V2 – MIX Fold 3

I bozzetti in questione arrivano dall'insider DigitalChatStation, fonte cinese spesso affidabile. Le immagini sono in linea anche con le indiscrezioni precedenti e mostrano stili molto simili alle attuali generazioni. L'unica differenza visibile si riscontra con OPPO Find N3: il prossimo pieghevole del brand dovrebbe optare per un cambio radicale, con un modulo fotografico circolare.

Il flagship dovrebbe avere un comparto fotografico niente male (50 + 48 + 64 MP con IMX890, ultra-wide ed un teleobiettivo a periscopio); OnePlus V Fold potrebbe essere un rebrand di questo.

Xiaomi MIX Fold 2 OPPO Find N2 Honor Magic Vs

Il design di Xiaomi MIX Fold 3 non sembra cambiare molto rispetto a quello del pieghevole attuale. Ci aspettiamo migliorie in termini di peso e dimensioni; inoltre si vocifera della presenza di una fotocamera sotto lo schermo (interno) e di un teleobiettivo con zoom a periscopio (la funzione del momento).

Anche per Honor Magic V2 non si prevedono grandi novità in fatto di stile; il modulo fotografico resta rettangolare con un tocco affusolato, similmente a quanto visto con l'attuale Magic Vs. Il nuovo pieghevole dovrebbe avere specifiche di tutto rispetto, basate sullo Snapdragon 8 Gen 2, e si vocifera anche di una presunta versione Lite.

Ovviamente quanto visto finora è frutto di un leak, quindi va preso con cautela. Vedremo se ci saranno stravolgimenti nel design di Xiaomi MIX Fold 3 e Honor Magic V2 mentre, allo stato attuale, quello che sembra separarsi di più dai predecessori è OPPO Find N3.

