BOGIST M1 Elite è il nuovo monopattino elettrico a meno di 200€!

Il bel tempo è arrivato (anche se con qualche riserva) ed ecco fare capolino un’occasione d’oro per passare alla mobilità green. Una scelta ecologica ma non solo: risparmi, puoi spostarti agilmente ed evitare il traffico ed eviti di prendere mezzi pubblici strabordanti. BOGIST M1 Elite è il nuovo monopattino elettrico del brand, una soluzione economica e dal prezzo super accessibile grazie all’offerta lancio su Banggood (con un codice sconto dedicato e la spedizione gratis).

Codice sconto BOGIST M1 Elite: il monopattino elettrico economico debutta su Banggood, subito in offerta

Crediti: BOGIST

BOGIST M1 Elite ha tutte le carte in regola per essere uno dei monopattini elettrici da prendere al volo: leggero, dotato di un design sobrio ma comunque raffinato, equipaggiato con un motore da 350W e con pneumatici da 8,5″ (a nido d’ape). Ovviamente il suo habitat naturale è la città, con le sue strade asfaltate (e con pendenza di massimo 15°); il veicolo monta una batteria da 36V 10Ah, per un’autonomia fino a 25/30 km, ed è presente una sistema con E-ABS anteriore ed un freno a disco posteriore. Non manca un pratico display per visualizzare i parametri della corsa, un faro LED per illuminare le strade più buie ed una luce di posizione.

Crediti: BOGIST

Il nuovo monopattino elettrico BOGIST M1 Elite debutta su Banggood: non poteva mancare un codice sconto dedicato (il prezzo scende a soli 199€) così come la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Perfetto per spostamenti in città e per godersi al meglio il bel tempo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

