Home Assistant Core si aggiorna alla versione 2024.5: tutte le novità

Il miglior gestionale per la domotica continua ad aggiornarsi introducendo nuove funzionalità ed integrazioni che arricchiscono sempre più l’esperienza utente di Home Assistant. Con l’aggiornamento 2024.5 della versione Core, l’applicazione guadagna una nuova gestione delle dashboard con il trascinamento ed un arricchimento delle tabelle relative alle entità e automazioni, con raggruppamenti e schede.

Nuove integrazioni e dashboard drag’n’drop con Home Assistant Core 2024.5

Home Assistant Core 2024.5 è disponibile da qualche giorno ed introduce nella versione dedicata al sistema operativo e ambienti virtuali nuove funzionalità derivanti dai feedback che gli utenti hanno inviato in seguito all’introduzione delle nuova tabelle per la gestione delle entità e delle automazioni. Come per quasi tutti gli aggiornamenti, inoltre, arrivano nuove integrazioni che permettono di controllare altri servizi direttamente da HA.

Raggruppamento degli elementi nelle tabelle

Possibilità di nascondere gli elementi in schede

Selezione multipla degli elementi nelle automazioni, scene e script

Raggruppamento e filtro degli elementi per “dominio”

Creazione degli aiutanti (helper) direttamente dall’editor delle automazioni

Funzione di blocco e sblocco delle porte per le schede

Possibilità di ri-ordinare le funzioni di una scheda

Nome delle entità nella dashboard dell’energia

Audio migliorato con ESPHome for Assist

Nuova modalità debug

Nuove integrazioni: Ambient Weather Network, Arve, Energenie Power-Sockets, Epic Games Store, eQ-3 Bluetooth Smart Thermostats, Sanix

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni della vostra installazione di Home Assistant e visualizzare la voce “Sistema > Aggiornamenti” per iniziare immediatamente a scaricare la versione 2024.5.

