La fotocamera di S24 Ultra potrebbe deludere chi si aspetta grandi novità

Premessa: ci separano almeno 8 mesi dalla sua uscita sul mercato, ma da settimane se non mesi circolano già numerose voci su Samsung Galaxy S24 Ultra. Vista la distanza temporale vanno sempre prese con le pinze, specialmente quando si parla di fotocamera: se su aspetti come schermo, SoC e batteria è più facile avanzare ipotesi, capire con così tanto anticipo quali sensori verranno utilizzato non è facile, anche perché la compagnia è ancora in tempo per apportare cambiamenti più o meno rilevanti.

Ecco come dovrebbe cambiare la fotocamera del futuro Samsung Galaxy S24 Ultra

Fin da subito, il primo leak riguardante la fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra riguardava l'utilizzo di un teleobiettivo continuo in stile Sony Xperia, novità che sarebbe smentita dalle più recenti informazioni trapelate in rete. Rimarrebbe la scelta di utilizzare due teleobiettivi, come suggeriva un più recente leak che parlava della possibilità che lo zoom 3x venisse sostituito con uno zoom 5x. Ma non sarebbe nemmeno questa la realtà, sulla base degli ultimi dettagli noti:

Sensore principale Samsung HP2 da 200 MP con dimensioni di 1/1.3″ e pixel da 0,6 µm

da con dimensioni di 1/1.3″ e pixel da 0,6 µm Ultra-grandangolare Sony IMX564 da 12 MP con dimensioni di 1/2.55″ e pixel da 1.12 µm

da con dimensioni di 1/2.55″ e pixel da 1.12 µm Teleobiettivo 3x Sony IMX754 da 10 MP con dimensioni di 1/3.52″ e pixel da 1.12 µm

da con dimensioni di 1/3.52″ e pixel da 1.12 µm Teleobiettivo 10x Sony IMX754+ da 10 MP con dimensioni di 1/3.52″ e pixel da 1.12 µm

According to Korean sources,The S24 Ultra rear camera has not changed except for the negligible adjustment of 10x. pic.twitter.com/wGTaStUAQ0 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 11, 2023

Se così fosse, tre sensori su quattro rimarrebbe del tutto invariati: l'unica novità riguarderebbe il teleobiettivo periscopiale 10x, per cui si cita una lieve modifica nel passaggio da Sony IMX754 a Sony IMX754+, denominazione che non è chiaro se corrisponda a quella reale o se significhi una nuova versione leggermente potenziata (da lì il motivo del “+”). Rimarrebbero invariati la risoluzione (12 MP croppata a 10 MP) e i pixel del sensore, grossi sempre 1.12 µm, ergo anche le dimensioni del sensore, perciò è da capire in cosa consisterebbe la differenza.

