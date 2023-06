Boom di vendite di Honor in Europa: le previsioni sono positive

Da quando si è separata da mamma Huawei causa ban USA, ci si è chiesti quale sarebbe stato il destino di Honor, un marchio all'epoca promettente ma che non era ancora sbocciato del tutto al pari della diretta rivale Redmi/POCO di fattura Xiaomi. Il marchio Honor nacque infatti a cavallo fra 2011 e 2012 (leggi anche: La storia di Honor), proprio quando Lei Jun ruppe il mercato asiatico con la sua compagnia e a cui Huawei rispose creando un'azienda (Honor) per rispondere al fuoco e cercare di conquistare quote nel mercato online e giovanile. Ma da quando le due entità si sono separate, Honor ha progressivamente cambiato identità, allontanandosi dalle umili origini di marchio low-cost verso la volontà di porsi come alternativa valida a società blasonate come Samsung ed Apple, dando vita anche a scontri con l'ex casa madre. Ma qual è stato il risultato finora?

+400% di vendite per gli smartphone Honor in Europa, il successo esce dalla Cina

A dircelo è Counterpoint Research, con dati che parlano da soli: +400% in Europa, +500% in Medio Oriente e +700% in Sud America, numeri che evidenziano la crescita che Honor sta avendo negli ultimi tempi. Dopo due anni “sabbatici”, la compagnia è ufficialmente tornata a operare nel nostro continente nel corso del 2022, stringendo partnership strategiche con operatori quali Wind Tre Italia, 3 UK, Orange e SFR Francia per consolidare la sua presenza nei negozi europei. Questo ha dato una spinta importante se si considera che nel Q1 2023 il 55% delle vendite di smartphone in Europa occidentale sono passate proprio dagli operatori.

Certo è che sarebbe gradito avere qualche numero più specifico, perché anche passare da 10 a 50 equivale a una crescita del +400%. Per avere un minimo d'idea del contesto, in un'intervista di DDay Pier Giorgio Furcas, direttore commerciale di Honor Italia, ha affermato che l'obiettivo per il 2023 è vendere 600.000 unità nel nostro paese, perciò possiamo ipotizzare che nel 2022 le vendite in Italia si siano attestate attorno alle 100.000/200.000 unità, numeri ancora lontani dai vari milioni che sposta il trio Samsung, Apple e Xiaomi.

Degli ultimi tre modelli di punta, il 49% delle vendite è da accreditare a Honor 70, scendendo al 23% per Magic 4 Pro (venduto soprattutto in Francia, Germania e Regno Unito) e infine il 28% a X8, il modello più economico nonché quello più venduto in Italia ed Europa dell'est. E visto che i risultati di mercato stanno premiando soprattutto la fascia premium, come altri competitor anche Honor ha diversificato il catalogo portando in Europa due prodotti come Magic 5 Pro e Magic Vs, di cui si scoprirà l'andamento soltanto nei prossimi mesi. Le previsioni di Counterpoint dicono che Honor diventerà ancora più presente fuori dalla Cina, dove ha conquistato un posto fra le prime aziende: la top 5 europa è ancora nelle mani dei brand rivali, ma i dissesti che stanno vivendo gli ex marchi BBK potrebbero favorirla.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le