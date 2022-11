Honor Magic Vs nelle prime immagini: ecco com’è fatto il nuovo pieghevole

Dopo il lancio del suo primo smartphone pieghevole, Honor è pronta al secondo round e questa volta lo farà con un dispositivo in arrivo sia in patria che sul mercato Global. Curiosi di scoprire tutte le novità del prossimo foldable? Abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme dedicate a Honor Magic Vs tra specifiche tecniche, design, prezzo ed uscita: eccovi il nostro approfondimento!

Honor Magic Vs: tutto quello che sappiamo sul nuovo top pieghevole

Design e display

Dopo un periodo di “mistero”, Honor ha finalmente svelato il design del nuovo Magic Vs: lo stile è simile a quello della prima generazione, con un ampio corpo in-fold. Lo schermo si piega verso l'interno e all'esterno trova spazio un secondo pannello. La back cover presenta una texture finemente realizzata, mentre il modulo fotografico contiene tre sensori verticali, inserite in uno spazio rettangolare affiancato dal Flash LED.

Il corpo dovrebbe essere decisamente sottile, con un peso di 261 grammi (meno dei 290 grammi di Magic V).

Più che un vero e proprio successore, il nuovo pieghevole va a migliorare il modello precedente. Passando alle caratteristiche del display al momento non abbiamo dettagli, anche se dalle immagini si evince il supporto alla Pen. Forse ci ritroveremo alle prese con una soluzione da 7.9″ interna e da 6.45″ esterna, rispettivamente a 120 Hz e 90 Hz.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Honor Magic Vs dovrebbero fare un leggero balzo avanti rispetto al predecessore. Secondo le indiscrezioni non avremo lo Snapdragon 8 Gen 2 ma la versione 8+ Gen 1. Impossibile non aspettarsi il ritorno di un sistema di raffreddamento avanzato, con gestione termica AI e vari strati di grafene.

La batteria risulta essere un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W mentre lato software troveremo Android 13, sotto forma di Magic OS 7.0.

Honor Magic Vs – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Honor Magic Vs è fissata per il 23 novembre, insieme alla serie 80. Al momento non ci sono ancora indiscrezioni sul possibile prezzo: il primo modello ha debuttato a circa 1.400€ al cambio, quindi è ipotizzabile una cifra simile anche se l'ultima parola spettasempre alla compagnia cinese.

Non appena emergeranno altri dettagli provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutte le novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il