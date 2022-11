Lo smart speaker Xiaomi IR con Google Assistant costa solo 29€ da MediaWorld!

Il piccolo speaker che avevamo già avuto modo di conoscere al momento del lancio in patria, ha debuttato anche in versione Global. L'eleganza moderna ed il design minimal, sono solo i primi punti di forza di Xiaomi Smart Speaker IR Control e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo, insieme alle migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Aggiornamento 23/11: nuovo minimo per lo smart speaker IR con l'assistente Google, ora in offerta lampo da MediaWorld. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Smart Speaker IR Control in versione Global: piccolo, compatto ed utile!

Design e caratteristiche

Lo speaker smart IR Xiaomi integra sul lato anteriore uno schermo LED che ci mostra notifiche ed orario, mentre gli output audio dell'altoparlante interno da 1.5″, presenti quattro lati, garantiscono una diffusione sonora a 360°. Grazie al suo sistema ad infrarossi – da cui il nome, Xiaomi Smart Speaker IR Control – è in grado di controllare e gestire qualsiasi dispositivo dotato di telecomando.

Il peso è di 628 grammi per 95 x 95 x 14 mm di dimensioni. È dotato di due microfoni, connettività WiFi AC, Bluetooth 5.0 e Chromecast integrato; non manca poi il supporto a Google Assistant per i controlli vocali.

È possibile accoppiare due o più dispositivi Smart Speaker IR Control per ricreare un suono stereo od anche per collegare più zone diverse all'interno dell'appartamento.

Xiaomi Smart Speaker IR Control: prezzo e come risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Qual è il prezzo attuale di Xiaomi Smart Speaker IR Control e qual è la miglior occasione per risparmiare? Se siete interessati a spendere meno, al momento la cifra più interessante arriva da MediaWorld, con un'offerta lampo imperdibile. Le spese di spedizione sono di 4.9€, ma è possibile scegliere il ritiro gratis direttamente in negozio.

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto:

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)?

