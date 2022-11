Per Xiaomi il mondo ha ancora bisogno di smartphone con fotocamera pop-up

Il rapporto tra Xiaomi e i device con fotocamera pop-up è più complicato di quanto sembra. Dopo una manciata di dispositivi con questa caratteristica, la casa di Lei Jun ha seguito la scia del punch hole, optando (come tutti i produttori cinesi) per il foto: una soluzione che lascia il display “pulito” e che non va ad impattare sulla struttura del telefono. Tuttavia Xiaomi è ancora al lavoro su uno smartphone con fotocamera pop-up… e la prova è l'ennesimo brevetto!

Xiaomi brevetta un nuovo meccanismo con fotocamera pop-up per smartphone

Redmi K30 Pro

Xiaomi ha dovuto rinunciare alla fotocamera pop-up per un motivo molto semplice: occupa troppo spazio! Questo è stato confermato dallo stesso CEO di Redmi, il quale ha svelato il motivo dietro la mancanza di questa feature nella serie K40. Per questo motivo l'azienda ha dovuto puntare sul punch hole ed attualmente siamo arrivati perfino a fori piccolissimi.

Tuttavia, segretamente, Xiaomi ha continuato i lavori per uno smartphone con fotocamera pop-up o almeno lo ha fatto in via teorica. La casa di Lei Jun ha pubblicato nel corso del tempo vari brevetti: abbiamo avuto una soluzione rivoluzionaria, una versione curva e perfino l'idea di un pieghevole con pop-up camera.

Insomma, nonostante si tratti di un modulo ingombrante Xiaomi sembra ancora in cerca di un modo per snellire il tutto. Un'ennesima prova arriva dal brevetto CN217883600U, depositato presso l'apposito ente in Cina. Ancora una volta viene mostrato un meccanismo mobile per fotocamera, montato su un'apparecchiatura elettrica.

A questo giro ci troviamo di fronte ad una soluzione semplice ed affidabile, che non sembra particolarmente costosa da produrre. Inoltre pare proprio che risolva, almeno in parte, il problema dello spazio.

Ovviamente si tratta solo di un brevetto e non è detto che questo possa diventare realtà. Magari, dietro le quindi, Xiaomi sta continuando a sviluppare questa tecnologia per applicarla ad altri prodotti del brand, ma si tratta di una mera ipotesi.

