PLAYFIT SLIM2C: musica, chiamate e monitoraggio della salute a meno di 50€

Da PLAY arriva PLAYFIT SLIM2C, un nuovo smartwatch davvero niente male, che raggruppa una serie di tecnologia e funzionalità interessanti all'interno di un dispositivo dall'aspetto molto elegante e che viene commercializzato ad un prezzo inferiore ai 50€. Curiosi di scoprirne di più? Andiamo!

PLAYFIT SLIM2C: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Design e specifiche tecniche

PLAYFIT SLIM2C presenta un design molto raffinato. Lo smartwatch sfoggia un display circolare da 1.3″, presenta un telaio in lega di zinco ed offre diverse funzionalità per il monitoraggio della salute e dell'attività sportiva, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, del livello di ossigeno nel sangue e del sonno.

Per quanto riguarda lo sport, oltre ad offrire alcune modalità pre-impostate, lo smartwatch offre il monitoraggio delle calorie bruciate, della distanza percorsa e della velocità. PLAYFIT SLIM2C include anche dei potenti driver audio EBEL per la riproduzione musicale, per cui è possibile ascoltare la propria musica preferita direttamente dal dispositivo, oltre che gestire le chiamate telefoniche via Bluetooth.

Non mancano poi funzionalità classiche, come la lettura delle notifiche, la ricezione di SMS, avvisi promemoria, meteo del giorno e molto altro. Tutto può essere poi personalizzato dall'apposita app per smartphone, compreso il quadrante da applicare. Infine, ma non meno importante, lo smartwatch è dotato di una batteria che garantisce fino a 15 giorni di autonomia in modalità stand-by.

PLAYFIT SLIM2C – Disponibilità e prezzi

PLAYFIT SLIM2C è stato lanciato in India al prezzo di 3.999 rupie, che equivalgono a circa 48€ al cambio. Qui, il dispositivo può essere acquistato su Amazon e Flipkart. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il