Giornata piena di novità, quella del 25 febbraio 2021 per Xiaomi e soprattutto Redmi. Ieri sono stati presentati non solo il RedmiBook Pro e l'enorme Redmi TV Max, ma anche i nuovi flagship K40 e K40 Pro e Pro+ e proprio il secondo è stato soggetto di curiosità tra gli utenti per la scelta della sua selfie camera, che non è più pop-up.

Redmi K40 Pro: la selfie camera pop-up occupava troppo spazio

Il quesito sulla fotocamera anteriore del modello superiore della gamma nasce da un utente che ha chiesto a Lu Weibing, CEO del brand, perché non si è scelto di utilizzare il full screen e appunto la pop-up camera come i predecessori K20 Pro e K30 Pro. Il massimo dirigente ha prontamente risposto che la scelta è dettata sia da questioni di stile, sia da questioni di componenti interne.

Infatti, per uno smartphone 5G come il Redmi K40 Pro (e Pro+), con un hardware tanto importante in una struttura tanto sottile, una soluzione pop-up camera sarebbe stata, per così dire, ingombrante. Per questo, sia per trend tecnologico che per necessità, la compagnia ha adottato un foro punch-hole, che tra l'altro è attualmente il più piccolo sul mercato.

Insomma, il full screen è storia vecchia anche su Redmi ed il punch-hole centrale è sempre più scelto per gli smartphone top gamma, in attesa di poter attuare la fotocamera sotto il display come ad esempio ZTE ha fatto già su due smartphone.

E voi cosa pensate di questa scelta? Preferite la selfie pop-up camera oppure il punch-hole centrale è preferibile? Fatecelo sapere nei commenti.

