Nothing Phone (2): la prima cover protettiva svela il nuovo design

Si avvicina a grandi linee il momento della presentazione ufficiale del nuovo Nothing Phone (2), ma in rete continuano ad emergere nuove informazioni sul design del tanto atteso smartphone. In queste ore, infatti, sono trapelate sul web le fotografie della prima cover protettiva per il secondo telefono di Nothing, offrendo uno sguardo approssimativo al nuovo design.

Doppia pillola per fotocamera e flash LED: ecco la sagoma di Nothing Phone (2)

Come suggerito dai precedenti leak, il lato posteriore di Nothing Phone (2) vedrà la presenza di un blocco fotocamera e un flash LED a forma di pillola. Il design allungato, infatti, viene proposto anche nei fori della cover protettiva, in modo da non intralciare la buona riuscita delle fotografie.

I tasti per il volume saranno posizionati sul lato sinistro, mentre il pulsante di accensione su quello destro. In alto, invece, possiamo osservare la presenza di un foro circolare, probabilmente per il jack delle cuffie da 3.5 millimetri. Chiude il cerchio il lato inferiore, su cui è posizionata la porta di ricarica USB-C.

Non ci resta quindi che attendere il mese di luglio, quando finalmente Nothing alzerà il sipario sul suo Phone (2). Negli ultimi giorni, la compagnia ha anche annunciato quello che sarà il sistema operativo che andrà ad alimentare il nuovo dispositivo: la versione 2.0 di Nothing OS, infatti, vedrà numerosi miglioramenti per l'interfaccia grafica.

