One UI 5.1.1 in arrivo: ecco su quali smartphone Samsung

Aggiornamento 13/06: arriva la conferma ufficiale da Samsung, trovate i dettagli nell'articolo.

A partire dal 2020, Samsung ci ha abituati a tre versioni annuali del suo firmware: è accaduto con One UI 3/3.1/3.1.1, poi con la One UI 4/4.1/4.1.1 e adesso sta per riaccadere con la One UI 5.1.1. Certo, il prossimo major update sarà la One UI 6.0, quello che arriverà in occasione del rilascio di Android 14; ma nell'attesa che ciò accada, il team di sviluppo della compagnia sud coreana sta lavorando alla sua prossima release intermedia.

Samsung e One UI 5.1.1: si inizia a vedere il prossimo aggiornamento software

E proprio come negli scorsi anni, anche a questo giro l'aggiornamento One UI 5.1.1 sarebbe pensato per i prossimi smartphone pieghevoli, ovvero Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. L'update One UI 3.1.1 aveva debuttato con Z Fold 3, quello One UI 4.1.1 con Z Fold 4 e quindi la versione 5.1.1 è attesa con la quinta generazione foldable. Le prime apparizioni sono state rintracciate proprio sui server Samsung, più precisamente con F731NKSU0AWD5 per Z Fold 5 e F946NKSU0AWD5 per Z Flip 5. A ulteriore conferma c'è l'app Nice Catch della suite Good Lock, in cui viene esplicitamente citata la nuova versione del firmware:

Come prevedibile, la base sarà ancora Android 13, ma ciò che preme veramente ai possessori di pieghevoli e tablet Samsung saranno le novità targate One UI, su cui ancora non ci sono informazioni precise; si vociferano novità per la modalità Flex e miglioramenti per app di sistema ed ecosistema. È ancora presto per dire quali smartphone e tablet riceveranno l'aggiornamento, ma sulla base di quanto accaduto con la One UI 4.1.1, ecco quali sarebbero i modelli compatibili:

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3, Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra, S7, S7+

