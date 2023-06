Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare entro fine anno: le ultime novità

Continuano ad arrivate indizi sul prossimo Samsung Galaxy S23 FE, questa volta sul periodo d'uscita ed il chipset che troveremo a bordo. Il dispositivo diventa sempre più tangibile, anche se da parte della compagnia asiatica tutto tace. Avremo davvero un nuovo flagship budget quest'anno oppure la serie Fan Edition riceverà l'ennesimo stop?

Quando arriva il nuovo Samsung Galaxy S23 FE: un leak “conferma” il periodo d'uscita

Samsung Galaxy S21 FE

La risposta arriva da un nuovo leak, segnalato dai colleghi di Sammobile. A quanto pare il 2023 dovrebbe vedere effettivamente il lancio di Samsung Galaxy S23 FE, ma ci sarebbero alcune differenze. Il debutto sarebbe previsto nel corso del terzo trimestre di quest'anno (quindi tra luglio e settembre) ma solo in alcuni mercati selezionati.

Ci sarebbe poi un rilascio più ampio, ma in programma per il quarto trimestre e il primo trimestre del 2024. Al momento non è dato di sapere quali saranno i mercati iniziali; inoltre ricordiamo che si tratta di un'indiscrezione, quindi da prendere con le dovute precauzioni.

Samsung Galaxy S22/S22+

Per quanto riguarda le altre novità, pare che il chipset di Samsung Galaxy S23 FE sarà effettivamente l'Exynos 2022 (ossia il Soc della serie S22) in tutti i mercati in cui arriverà. Si tratta di una soluzione abbastanza controversa, che ha causato vari grattacapi al colosso tech asiatico, quindi speriamo che ci siano stati dei miglioramenti.

Il resto delle specifiche comprenderebbe una fotocamera da 50 MP, 4.500 mAh di batteria (probabilmente con ricarica da 25W), 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage. Al momento mancano altri dettagli, quindi restiamo in attesa di saperne di più.

