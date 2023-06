Ancora indizi su Samsung Galaxy S23 FE, stavolta su fotocamera e batteria

Sono mesi ormai che si vocifera del debutto di Samsung Galaxy S23 FE, un dispositivo particolarmente atteso dagli appassionati. Si tratta infatti dell'incarnazione budget dell'ultima serie di punta della compagnia asiatica, un modello che potrebbe fare gola a molti. Si torna a parlare di questo misterioso dispositivo – ancora non annunciato – con nuovi indizi, ora dedicati a batteria e fotocamera.

Samsung Galaxy S23 FE, spuntano nuovi dettagli: a quando il debutto?

Il debutto di Samsung Galaxy S23 FE potrebbe portare benefici non solo agli utenti (con una scelta di punta dal prezzo accessibile) ma anche alla stessa azienda, dato che potrebbe riaccendere le vendite dando nuova linfa alla serie. Nel frattempo dalla casa madre tutto tace anche se le indiscrezioni continuano.

Le ultime novità riguarderebbero batteria e fotocamera. Per quanto riguarda la batteria, si parla di una certificazione ricevuta in Corea, con il numero di modello EB-BS711ABY. Il dispositivo sarebbe siglato SM-S711; non viene citato il nome commerciale ma si ipotizza che possa trattarsi proprio del prossimo Samsung Galaxy S23 FE.

In merito alla capienza della batteria, la certificazione non rivela la capacità ma si ipotizza che si tratti di un'unità da 4.500 mAh.

È presente poi un database di prodotti import/export per vari paesi ed è qui che compare un modello siglato SM-711B; pare si tratti della variante europea dello smartphone e addirittura viene citato esplicitamente il nome “S23 FE”. Il dispositivo avrà dalla sua una fotocamera da 50 MP.

Al momento non ci sono altri indizi, ma sembra che Samsung Galaxy S23 FE possa essere effettivamente vicino al debutto. Le specifiche sono ancora incerte: si vocifera di un chipset Exynos 2200, con 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage ed il supporto alla ricarica da 25W.

