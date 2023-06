Amazon Seconda Mano: torna il 30% di sconto sull’usato garantito!

Nelle scorse settimane Amazon Warehouse ha subito un grande cambiamento nella forma ma non nella sostanza. Il servizio è stato rinominato Amazon Seconda Mano ma i vantaggi restano gli stessi: si tratta dell'usato garantito dell'e-commerce ed ora diventa ancora più interessante con un ribasso aggiuntivo del 30% sui prodotti già in sconto!

Dalla mezzanotte del 12 Giugno fino alle ore 23:59 del 2 Luglio 2023, i clienti possono ottenere il 30% di sconto su prodotti selezionati di Amazon Seconda mano. Lo sconto del 30% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al carrello; inoltre i prodotti idonei sono indicati con una scritta presente nella rispettiva pagina, subito sotto il prezzo (“Risparmia il 30% al check-out. Acquista articoli idonei”).

Al momento sembrano essere presenti dei problemi di visualizzazione dove la promo a volte viene indicata e a volte no; si tratta di un difetto momentaneo, ma l'iniziativa con il 30% di sconto su Amazon Seconda Mano (ex Warehouse) è attualmente attiva.

