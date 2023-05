Amazon Warehouse cambia nome e diventa Amazon Seconda mano

Dopo tanti anni di onorato servizio, Warehouse Deals cambia nome e diventa Amazon Seconda mano: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità di questo cambiamento riguardante uno dei servizi più apprezzati dell'e-commerce!

Amazon Seconda mano: cosa cambia con il nuovo nome di Warehouse

Visto che il nuovo nome potrebbe far pensare a dei grandi cambiamenti, potete dormire sonni tranquilli. Amazon Seconda mano rappresenta solo un cambio di nome e nient'altro; il servizio dedicato all'usato garantito continuerà a funzionare allo stesso modo di sempre, con i medesimi benefici e vantaggi. Continuerà ad essere presente la spedizione Prime, così come il reso: semplicemente, il servizio conosciuto come Warehouse ora diventa Amazon Seconda mano.

Il motivo di questa scelta è stato specificato dallo stesso e-commerce. Sembra infatti che il nome Warehouse non fosse abbastanza chiaro per gli utenti, facendo ricadere la scelta su qualcosa di più familiare.

Ma cos'è esattamente Amazon Seconda mano? Se siete alle prime armi su Amazon o semplicemente non avete mai scoperto i vantaggi di Warehouse, è presto detto. Si tratta di un servizio dedicato all'usato garantito di Amazon: tutti i prodotti resi diventano di Seconda mano e vengono proposti a prezzo ribassato.

Inoltre viene specificato in modo preciso lo stato dell'oggetto, è presente la spedizione rapida Prime ed è possibile effettuare il reso se non si è soddisfatti (o in caso di difetti). Insomma, si tratta di un servizio molto vantaggioso che lo diventa ancora di più nei periodi promozionali (dove l'e-commerce applica degli sconti aggiuntivi su questi prodotti già scontati).

Se volete date un'occhiata alla pagina dedicata ad Amazon Seconda mano, cliccate sul link qui sotto.

