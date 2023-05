Escursioni senza fatica con la mountain bike elettrica Samebike LO26!

Se siete in cerca di qualcosa di diverso e decisamente più “massiccio” delle classiche e-bike, allora provate la mountain bike elettrica Samebike LO26, una soluzione eclettica e robusta, disponibile in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: perfetta per gite in montagna con il massimo relax!

Samebike LO26 è la mountain bike elettrica per tutti, con spedizione dall'Europa

Caratterizzata da un design pieghevole e resistente, la mountain bike elettrica Samebike LO26 è realizzata in lega di alluminio ed è in grado di resistere fino ad un peso di 150 kg. Dotata di cambio Shimano, luce LED anteriore per le pedalate notturne e tre modalità differenti: manuale, pedalata assistita e solo elettrica.

A bordo troviamo un motore da 350W in grado di offrire una velocità massima di 35 Km/h, fino ad una pendenza di 35°. Dotata di ruote da 26″, l'e-bike integra una batteria da 10.4 Ah / 48 V, per un'autonomia fino a 40 Km in modalità elettrica e 80 Km in versione pedalata assistita.

La mountain bike elettrica Samebike LO26 è disponibile in offerta con codice sconto dedicato sullo store Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei.

