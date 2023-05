Motorola supera OPPO, Realme e vivo e ritorna nella top 5 Europa

Se da un lato la casa madre Lenovo ha detto addio agli smartphone, dall'altro c'è Motorola che da qualche anno a questa parte sta riguadagnano quote. Ovviamente non parliamo più della compagnia storica degli anni '90 e dei primi 2000, essendo profondamente cambiata prima con l'acquisizione di Google e poi soprattutto con quella di Lenovo. Dopo essere stata accorpata dall'azienda cinese, l'ex compagnia statunitense ha avuto qualche anno di smarrimento fra 2017 e 2020, ma poi è tornata ad avere un catalogo maggiormente a fuoco. E lo dimostra il crescente apprezzamento da parte dei consumatori, anche in Europa, dove il brand è tornato a far parte della classifica top 5.

OPPO, Realme e vivo soffrono la concorrenza in Europa, e finiscono superate da Motorola

I dati Canalys fanno riferimento al Q1 2023, che se confrontato ai risultati del 2022 vedono un podio sempre nelle mani delle solite tre, anche se le vendite hanno maggiormente premiato Samsung ed Apple, che nonostante siano entrambe in calo del -18% e -1% hanno aumentato le proprie quote di mercato. Xiaomi è invece scivolata dalla seconda alla terza posizione, anch'essa in calo del -15%, ma è la parte bassa della classifica a rivelare alcune sorprese. Per molti, infatti, un marchio come quello di Transsion non dirà nulla nonostante la crescita del +188%, ma sono suoi i marchi Tecno, Itel e Infinix, praticamente assenti nell'Europa occidentale ma in impennata nella parte più orientale. Di questi tre, Tecno è quello più promettente, avendo lanciato sul mercato dispositivi indubbiamente intriganti, in particolare pieghevoli quali Phantom V Fold, Phantom V Yoga e il folle concept ibrido foldable/rollable, ma potrei citare anche Phantom X2 Pro, il primo al mondo con fotocamera retrattile, il prototipo con scocca RGB e quello con scocca policromatica.

Chiude la classifica Motorola, che toglie così spazio a marchi come OPPO, Realme e vivo, la cui presenza nel continente europeo sembra sempre più marginale: OPPO e OnePlus sono state bannate in Germania, stanno lasciando il mercato francese e l'impressione è che anche vivo potrebbe seguirle. Non solo Europa, perché il marchio di proprietà Lenovo siede anche al 3° in Nord America e al 2° posto in Sud America, e sarà adesso interessante vedere come il mercato risponderà alla nuova gamma RAZR, dopo le scarsissime vendite della scorsa generazione.

