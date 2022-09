Tecno Camon 19 Pro Mondrian è il primo smartphone “policromatico” al mondo

Se dovessi stilare un elenco degli smartphone più ambiziosi di questo 2022, probabilmente Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition figurerebbe nella lista. Quasi sicuramente il brand Tecno non vi dirà molto, ed è normale: parliamo di un produttore di smartphone conosciuto perlopiù in mercati come Africa e Medio Oriente, ma non per questo non degno di nota. Tecno fa parte del gruppo cinese Transsion, a cui appartiene anche il brand Infinix, altro marchio pressoché sconosciuto in occidente ma altrettanto interessante.

Solitamente, infatti, nel mercato degli smartphone sono poche le aziende che osano in termini di specifiche e design e sono quasi sempre i soliti nomi noti. Essendo un settore altamente competitivo e costoso, negli anni abbiamo visto tantissimi marchi, anche audaci, nascere e scomparire: a tal proposito, vi consiglio il mio video-editoriale “Che fine stanno facendo gli smartphone cinesi?“. Nonostante questo contesto, aziende come Tecno e Infinix stanno dimostrando di voler osare pur essendo compagnie poco conosciute e diffuse sul mercato. Lo abbiamo visto con Tecno Phantom X, uno smartphone dalle ambizioni da camera phone, o con Infinix Zero Ultra 5G, con fotocamera da 200 MP e ricarica da addirittura 180W.

Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition ufficiale: uno smartphone così non si era mai visto

Quello che fa Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition è portare una ventata d'aria fresca in un settore, quello degli smartphone, dove molte aziende si adagiano in termini estetici. Se si esclude il particolare Nothing Phone (1) e le edizioni limitate, solamente nella fascia premium si trova qualcosa di ricercato sotto il profilo del design. Al contrario, lo smartphone Tecno si ispira alle celebri opere del pittore Pieter Mondrian per creare qualcosa di unico e mai visto prima. Realizzata in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston, viene definito il primo smartphone con tecnologia policromatica al mondo.

In buona sostanza, Tecno sfrutta la termo-cromia già adottata in precedenza su alcuni smartphone Realme, vivo e iQOO, ma in un modo inedito. Anziché utilizzare vetro in fluorite, Tecno utilizza con fotoisomeri policromatici: basta esporre lo smartphone al sole per qualche secondo ed ecco che la sezione a blocchi posteriore si colora con tonalità indaco e violette, per poi tornare bianca quando ci si trova all'ombra. Per il resto, Tecno Camon 19 Pro ha specifiche quali schermo IPS da 6,8″ Full HD+ a 120 Hz, MediaTek Helio G96 con memorie da 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, batteria da 5.000 mAh a 33W, tripla fotocamera da 64+50+2 MP con OIS e teleobiettivo 2x e selfie camera da 32 MP. Per i più curiosi, però, lo smartphone Tecno non è disponibile per noi occidentali.

