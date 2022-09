Honor X40 potrebbe essere molto meglio del previsto

Una delle serie di punta per la fascia media di Honor è sicuramente la gamma X, arrivata nel 2022 alla serie X40. E se il primo della gamma è già arrivato, cioè X40i, il modello principale sarebbe in procinto e sembra che possa ritrovarsi con caratteristiche superiori a quanto è stato finora.

Honor X40 con display curvo e chip di livello? Cosa trapela dai leak

Cosa apprendiamo, dunque, per Honor X40? A parlarne è principalmente il leaker Comrade Guan, che ci mostra una sorta di render su come potrebbe essere lo smartphone destinato alla fascia media, ma che prospetta un upgrade notevole rispetto al modello precedente. Infatti, pare che possa montare un display curvo OLED, prima volta nella serie X con questa tecnologia, ma anche con dimmering PWM a 1.920 Hz, portandolo quindi al livello della serie Digital, posta in una fascia più alta.

Pare però che le novità non siano finite qui. Questo perché sembra ci sia un chipset migliore dello Snapdragon 695 dell'X30, diventato Magic 4 Lite qui da noi, quindi possiamo valutare l'idea di vedere un MediaTek Dimensity di ottimo livello (Dimensity 1300?) oppure un possibile Snapdragon 778G, ma è tutto da valutare.

Insomma, Honor continua la sua marcia all'innalzamento della qualità del proprio catalogo smartphone al fine di inserirsi sempre più velocemente tra i big in termini di vendite e se anche la serie X assume una qualità maggiore, è chiaro che il passo sia abbastanza breve. Ma quando arriverà Honor X40? Il brand pare abbia pronto un evento dedicato per questo mese di settembre 2022, ma non se ne conosce ancora la data precisa.

