Honor X40i: il recap a poche ore dall’uscita

Con Honor, quanto meno per i lanci di smartphone, ci eravamo lasciati con l'arrivo Global del Magic 4 Pro e la serie 70, ma sembra sia arrivato il momento di rinnovare la serie X. Infatti, Honor X40i sarà il prossimo mid-range a fare la sua comparsa nel mercato ed in questo approfondimento andremo a raccogliere specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Honor X40i: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Sul design dell'Honor X40i molto l'ha fatto lo stile scelto per la serie 70 ma il bumper utilizzato per il mid-range in questione ha un tono tutto suo, andando ad intersecare i due alloggi dei sensori e creando un interessante gioco di stile. Molto interessante il fatto che sarà davvero sottile, essendo spesso solo 7.4 mm. Per ciò che concerne il display invece, X40i dovrebbe trovare un pannello LCD da 6.7″ con refresh rate a 90 Hz, di cui però non è specificata la risoluzione.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Ancora nel mistero invece il chipset scelto per Honor X40i: lo smartphone infatti non è neanche comparso sulla piattaforma del TENAA, quindi non abbiamo indicazioni di sorta. Quello che sappiamo però è che sarà 5G. Ciò che il brand ci riporta è che avremo un taglio da 8 GB (espandibile in Virtual fino a 5GB), ma anche 256 GB di storage. Probabile vi siano altri tagli ma sono da confermare.

La batteria per questo nuovo Honor è attualmente una questione di leak, visto che potrebbe esserci un modulo da 4.000 mAh con ricarica 40W ma è tutto da confermare. Passando al capitolo fotocamera, come è visibile abbiamo due sensori il cui principale è da 50 MP, mentre il secondario è un Macro da 2 MP. La selfie camera è integrata in un punch-hole ma, a parte indicazioni per dei buoni selfie, non se ne conosce ancora l'entità del sensore.

Honor X40i – Prezzo e data di uscita

Honor X40i sarà presentato in Cina il prossimo 13 luglio 2022, cioè tra poche ore, e sarà lì che scopriremo tutto il resto delle specifiche ma soprattutto il prezzo a cui si proporrà, che però non dovrebbe essere più alto dei 250/300€ al cambio. Non immaginiamo possa arrivare sul mercato Global con questo nome, ma come rebrand non è affatto escluso.

