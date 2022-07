Redmi 10/10 2022 si aggiorna in Europa a MIUI 13 e Android 12 | Download

Ottime notizie per i possessori di Redmi 10/10 2022, perché è ufficialmente partito l'aggiornamento che introduce MIUI 13 e Android 12. Il major update porta con sé l'ultima versione del software di Xiaomi, a bordo di due smartphone che sono arrivati sugli scaffali in entrambi i casi con la MIUI 12.5 basata su Android 11. Era solo questione di tempo, quindi, che Xiaomi decidesse di aggiornarne sia la versione di MIUI che di Android.

Dopo il rilascio dell'aggiornamento Global, in queste ore è partito il roll-out della build V13.0.1.0.SKUEUXM, che significa la MIUI 13 EEA con Android 12 per Redmi 10/10 2022. Inoltre, gli utenti europei non dovrebbero aspettare molto prima di ricevere l'update via roll-out OTA, visto che la release non sarebbe in fase Stable Beta bensì destinata a tutti (nella speranza che non ci siano bug invalidanti). Se proprio non volete attendere, potete già scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi 10

