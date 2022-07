Dopo aver lanciato lo smartphone con la ricarica rapida più veloce (GT Neo 3, da 150W) è tempo di guardare oltre, sempre con un occhio alla potenza. In questo caso parliamo di un top di gamma mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1, il chipset del momento: andiamo a scoprire dove comprare Realme GT 2 Master Explorer, l'ultima novità della compagnia asiatica!

Realme GT 2 Master Explorer: dove comprare il nuovo top di gamma

L'ultimo top di casa Realme si rinnova nello stile e nelle specifiche: abbiamo un look tutto nuovo (in linea con quello del già citato GT Neo 3) ed un display super, con bordi ridottissimi. Parliamo di un AMOLED da 6.7″ Full HD+ a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. Ovviamente a muovere il tutto abbiamo lo Snap 8+ Gen 1 con il supporto di RAM LPDDR5X (la più veloce in commercio, nel momento in cui scriviamo) e storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 100W mentre per il comparto fotografico abbiamo un triplo modulo da 50 + 50 + 2 MP con Sony IMX766, grandangolo e un obiettivo MicroLens.

Ora che abbiamo le idee chiare sulle principali caratteristiche del flagship, ecco dove comprare Realme GT 2 Master Explorer, ovviamente sempre con un occhio al risparmio.

Per tutti i dettagli sul nuovo top Realme lanciato in Cina date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al debutto.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la Realme UI 3.0 con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo top di Realme.

