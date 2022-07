OPPO Find X5 Pro+ con Snapdragon 8+ arriverà prima del previsto

Sin da quando Qualcomm ha presentato lo Snapdragon 8+ Gen 1, i rumors si rincorrono su quale saranno gli smartphone a montarlo, e fra questi figura OPPO Find X5 Pro+. Dello smartphone si vocifera da qualche mese, ma il nuovo SoC di casa Qualcomm ha dato una svolta concreta ai leak relativi ai top di gamma di prossima generazione. Non sarebbe la prima volta che OPPO lancia al pubblico un modello Pro+, anche se finora questa dinamica è stata associata solamente alla serie Reno, come nel caso dell'ultimo Reno 8 Pro+.

Aggiornamento 13/07: si torna a parlare del prossimo top della serie Find X5 e questa volta abbiamo il periodo d’uscita, insieme ad altri dettagli.

OPPO Find X5 Pro+ pronto al debutto con il nuovo SoC Qualcomm: ecco cosa sappiamo

Grazie al lavoro svolto da Qualcomm e TSMC, il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 sembra aver migliorato i problemi che affliggono lo Snapdragon 8 Gen 1 di OPPO Find X5 Pro. Secondo quanto si evince dai primi test benchmark, il nuovo SoC migliorerebbe i consumi in maniera sensibile, pur offrendo prestazioni più elevate. Si parla di un +10% nelle performance ma allo stesso tempo un +30% nell'efficienza energetica, limando se non eliminando i problemi di thermal throttling riscontrati su molti degli attuali top di gamma. Niente più temperature elevate, quindi, per buona pace di produttori come OPPO.

Snapdragon a parte, quali altre novità sono attese su OPPO Find X5 Pro+? Sicuramente ritroveremo il MariSilicon X, l'ISP proprietario incaricato di gestire il comparto fotografico, il quale potrebbe accogliere un teleobiettivo periscopiale, assente sull'attuale top di gamma. Se lo state attendendo, però, dovrebbe volerci ancora qualche mese prima della sua presentazione. I prossimi all'appello, infatti, sarebbero i nuovi pieghevoli OPPO, assieme ai cui potrebbe debuttare anche la nuovissima ColorOS 13.

Quando esce OPPO Find X5 Pro+? Arriva una prima risposta | Aggiornamento 13/07

L’insider DigitalChatStation continua a parlare della prossima aggiunta alla serie Find X5. Non si sbottona sul nome ma è probabile che il nuovo modello possa arrivare sul mercato come OPPO Find X5 Pro+ (ma per ora manca ancora una conferma). Il dispositivo dovrebbe fare un passo avanti importante grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1, come anticipato in precedenza. Tuttavia se prima si parlava di una finestra di lancio generica, durante il corso della seconda metà dell’anno, ora abbiamo un periodo più preciso.

Il top di gamma sarebbe vicinissimo al debutto e dovrebbe fare capolino in patria già da agosto 2022. Per quanto riguarda il resto delle novità OPPO in arrivo, il leader cinese “conferma” che entro la fine del 2022 assisteremo al debutto di Find N2 (nome in codice White Swan), del primo Flip Phone pieghevole di OPPO (nome in codice Dragonfly) ma anche degli indossabili Watch 3 e Band 2. Ovviamente ci sarà spazio anche per la ColorOS 13, di cui già si parla da alcune settimane.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il