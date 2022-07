ASUS Zenfone 9: il prossimo top di gamma compatto ha una data d’uscita

Dopo la mega anticipazione che ha visto protagonista il prossimo top di gamma della casa asiatica, finalmente si alza il sipario anche in via ufficiale. ASUS Zenfone 9 ha una data di presentazione: l'uscita è praticamente dietro l'angolo e viene fatta menzione anche del mercato Global. Il nuovo flagship sta arrivando in Europa!

ASUS Zenfone 9: ufficiale la data di presentazione

Tramite il sito ufficiale (eccovi la pagina dedicata), l'azienda ha annunciato il debutto di Zenfone 9: la data di presentazione è fissata per il 28 luglio ed ASUS non ha ancora svelato se il dispositivo sarà solo o in compagnia di un modello Pro. Tuttavia ci viene mostrata un'anticipazione della parte frontale: non si vede la selfie camera ma è probabile che troveremo un punch hole. Infine la compagnia ha posto l'accento sulle dimensioni compatte del dispositivo.

Non viene svelato altro, ma siamo certi che non mancheranno ulteriori anticipazioni nel corso dei prossimi giorni. ASUS Zenfone 9 sarà uno dei top della seconda metà dell'anno ed avrà dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1: se volete saperne di più, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il