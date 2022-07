ASUS Zenfone 9 a sorpresa in un teaser: sarà rivoluzione totale

Dopo aver visto una serie ROG Phone 6 decisamente intrigante, è tempo per ASUS di lanciare il suo smartphone di punta per il 2022, cioè Zenfone 9. Il nuovo flagship dell'azienda taiwanese è spuntato sul web configurandosi tra varie specifiche tecniche e altre indiscrezioni, puntando a prezzi da vero top.

ASUS Zenfone 9: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e specifiche tecniche

Prendendo spunto dai prototipi venuti svariati mesi fa, che per ROG Phone 6 si sono rivelati tutto sommato veritieri, apprendiamo da un teaser (che sembra ufficioso) che ASUS Zenfone 9 troverebbe un design totalmente inedito per quanto visto finora ma concorde con quanto visto in quelle immagini. Infatti, si andrebbe ad abbandonare un bumper fotocamera rettangolare a favore di due sensori saldati su back cover e decisamente grandi in quanto a dimensioni. Cambierebbe anche il frame, visto che dovrebbe essere ad angolo retto, come trend attuale impone.

Il display sarebbe poi la vera chicca per appassionati di smartphone compatti, visto che ritroveremmo un pannello AMOLED da 5.9″ come già visto su Zenfone 8 con punch-hole laterale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate 120 Hz.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

ASUS Zenfone 9

Snapdragon 8+ Gen1

8 + 128 / 8 + 256 GB / 16 + 256 GB

– 5.9-inch 120Hz screen

– 4300 mAh dual battery

– Sony IMX766 rear main Camera – ZenTouch

– 3.5mm audio port

– IP68 level waterproof

– Red, black, blue

€800-900 pic.twitter.com/5mEn8rsKxw — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 7, 2022

Passando all'hardware del nuovo Zenfone, il modello in questione troverebbe direttamente lo Snapdragon 8+ Gen 1, invece che l'8 Gen 1, mentre per i tagli di memoria troveremmo 8/16 GB RAM e 128/256 GB di storage. Lato batteria, il teaser ci riporta un modulo da 4.300 mAh, di cui però non sono riportate le caratteristiche della ricarica.

Interessante poi il fatto che troveremmo il jack audio da 3.5 mm, un sensore d'impronte laterale collegato alla funzione ZenTouch e la certificazione IP68 per l'impermeabilità. Per la fotocamera, ad oggi sappiamo che i sensori dovrebbero essere ancora due e che il primo potrebbe essere il Sony IMX766 da 50 MP stabilizzato otticamente a 6 assi.

ASUS Zenfone 9 – Possibile prezzo e data di uscita

Il grande mistero intorno al nuovo Zenfone è relativo a quando potrebbe arrivare sul mercato. Infatti, il teaser venuto fuori non ci svela granché in merito, ma possiamo ipotizzare che per fine luglio/inizio agosto 2022 qualcosa possa muoversi. Per il prezzo, le voci parlano di un range tra gli 800 e i 900€, quindi un salto di prezzo importante rispetto ai 699€ di Zenfone 8. Per la distribuzione, immaginiamo che sia certo l'approdo in Europa e quindi in Italia, proprio come i predecessori.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il