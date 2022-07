ASUS Zenfone 9 ufficiale in Italia: il top di gamma compatto è tornato!

Il flagship leggero e compatto è ritornato anche quest'anno (per fortuna) e questa volta fa sul serio: ASUS Zenfone 9 è ufficiale in Italia, debutta già in sconto ed offre il meglio della tecnologia del momento in formato mini. Siete pronti a dire addio ai “padelloni” per passare ad un modello comodo da impugnare e facile da portare in tasca senza ingombro?

ASUS Zenfone 9 arriva in Italia: novità e prezzo del nuovo top con Snapdragon 8+

Il nuovo arrivato della famiglia Zenfone continua la tradizione della scorsa generazione: il terminale monta un display AMOLED da 5.9″ a 120 Hz (con protezione Gorilla Glass Victus e sensore ID integrato), in un corpo compatto e leggero ma senza farsi mancare nulla. ASUS Zenfone 9 arriva nelle colorazioni Moonlight White, Starry Blue, Sunset Red e Midnight Black, quattro versioni caratterizzate da un materiale testurizzato, resistente ed antiscivolo. L'impermeabilità con certificazione IP68 accontenta anche i più esigenti, per la massima protezione da polvere ed acqua.

Uno smartphone compatto non può essere potente? Sbagliato: Zenfone 9 è mosso dall'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1, con memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 4.300 mAh con HyperCharge da 30W.

Ovviamente non può mancare un comparto fotografico da primo della classe: il nuovo top di ASUS è equipaggiato con un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore OIS gimbal ibrido a 6 assi (per evitare sfocature e vibrazioni) ed un modulo secondario IMX363 da 12 MP. Oltre alle modalità Notte, Pro, Panorama, Slow Motion e Timelapse, è disponibile una nuova modalità Scia Luminosa (Beta), per garantire scatti e video perfetti in qualsiasi condizione. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 12 MP (IMX663) con Dual PDAF. Lato software è presente Android 12, sotto forma di ZenUI 9.

Zenfone 9 è il primo telefono a utilizzare il nostro nuovissimo sistema di accessori modulare Connex. Gli utenti possono personalizzare la cover Connex agganciando gli altri accessori del brand nella metà inferiore della cover: Connex Smart Stand fornisce un comodo stand per posizionare lo Zenfone in orizzontale e può essere personalizzato per avviare un'app o un gioco a scelta quando lo si apre, Connex Card Holder permette invece di tenere sempre a portata di mano le carte di credito o i propri biglietti da visita.

Il nuovo top di gamma compatto ASUS Zenfone 9 debutta in Italia al prezzo di partenza di 799€ ed è già disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale. Di seguito trovate tutte le configurazioni ed il relativo prezzo.

8/128 GB – 799€

8/256 GB – 849€

16/256 GB – 899€ (in arrivo a breve)

Oltre al portale del brand il dispositivo può essere acquistato anche tramite Unieuro e gli ASUS Gold Store. Fino al 17 agosto è possibile beneficiare di una promo super golosa: la versione base da 8/128 GB viene proposta a 729€ invece di 799€!

