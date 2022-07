La corda smart che arriva dal futuro è già qui, grazie a Xiaomi!

Fare attività fisica è importante per mantenersi in salute, tuttavia a volte può risultare noioso cimentarsi in esercizi ripetitivi. In tanti hanno trovato nel salto con la corda un'attività frizzante e diversa dal solito, ma con Xiaomi anche qualcosa di così “semplice” diventa tech. Volete trasformare il momento dell'allenamento con qualcosa di nuovo, dal tocco futuristico? Su Xiaomi YouPin ha fatto capolino V-Rope, una corda smart dotata di un display olografico, ad un prezzo super economico!

La corda smart V-Rope di Xiaomi YouPin è dotata di un pratico display olografico

V-Rope è un dispositivo prodotto dal brand Ginell tramite Xiaomi YouPin: ancora una volta la piattaforma del brand cinese ha colpito nel segno e la campagna di crowdfunding è stata un successo. La nuova corda smart lanciata su Xiaomi Youpin porta questo tipo di accessorio al livello successivo: la corda per saltare integra un giroscopio e varie funzionalità intelligenti, ma soprattutto è in grado di “creare” un Air Screen, tramite le luci LED posizionate lungo il corpo.

In questo moto è possibile visualizzare il numero di salti durante l'allenamento attraverso un pratico display olografico, mentre il dispositivo rileva con precisione tutti i vari parametri e li invia all'applicazione presente sullo smartphone.

Oltre ai numeri si può personalizzare l'esperienza inserendo scritte o simpatiche immagini. La nuova corda smart è dotata di una batteria da 1.200 mAh ed è disponibile in tre misure differenti:

XS – 228 cm (260 g)

(260 g) S – 243 cm (270 g)

(270 g) M – 258 cm (280 g)

(280 g) L – 247 cm (300 g)

Come anticipato in precedenza, la corda smart V-Rope con Air Screen ha debuttato su Xiaomi YouPin: il prezzo è di 199 yuan, circa 29€ al cambio attuale.

