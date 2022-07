Ora è il momento di Black Shark 5 Pro: più di 150€ di sconto e cuffie TWS in regalo!

Il prezzo di lancio del nuovo smartphone da gaming della partner di Xiaomi non vi ha entusiasmato? Niente paura: i tempi sono maturi ed è arrivato il momento di mettere le mani su Black Shark 5 Pro puntando al massimo risparmio: ecco le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, sempre con un occhio di riguardo verso la spedizione direttamente dall'Europa!

Codice sconto Black Shark 5 Pro: risparmi oltre 150€ e gli auricolari TWS Lucifer T10 sono gratis

Come per la precedente generazione, anche l'ultimo Black Shark 5 Pro ha tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore degli appassionati di mobile gaming. Un look aggressivo e stiloso, un display AMOLED E4 ampio (6.7″) e con un refresh rate elevato (144 Hz), trigger fisici laterali per poter giocare al meglio e – ovviamente – un chipset bestiale. Gli elementi giusti ci sono tutti, compreso lo Snapdragon 8 Gen 1, e se non dovesse bastare… ecco che trovate perfino la ricarica ultrarapida da 120W!

No, non manca proprio nulla e se volete scoprire tutti i segreti del gaming phone? Eccovi la nostra recensione completa!

Il nuovissimo smartphone top da gaming Black Shark 5 Pro debutta su Goboo ed è in super sconto con tanto di spedizione dall'Europa ad un prezzo inaspettato! Inoltre, con entrambi i tagli di memoria si riceverà in regalo anche un paio di cuffie TWS Lucifer T10 di Black Shark, auricolari true wireless con uno spirito da gaming. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente i box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il