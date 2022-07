Il momento del ritorno è giunto: OPPO Band 2 si avvicina all’Europa

Anche se il debutto in Italia è avvenuto solo a fine marzo 2021, in realtà il lancio in patria della prima smartband di OPPO è avvenuto a giugno 2020: abbiamo superato il secondo anniversario ed è abbastanza normale pensare al secondo capitolo della gamma. Tuttavia finora non sono arrivati dettagli anche se una luce nel buoi lascia presagire buone notizie. Facciamo il punto della situazione su OPPO Band 2: in questo approfondimento abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni dedicate all'indossabile relativa a specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 12/07: la nuova smartband di OPPO è stata certificata ed è un buon segno in merito al debutto. Non appena ci saranno novità sul secondo capitolo provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli e nel frattempo trovate le ultime novità direttamente all'interno dell'approfondimento.

OPPO Band 2: tutto quello che sappiamo sulla nuova smartband

Design e caratteristiche: che cosa aspettarsi

Al momento non si parla della OPPO Band 2 in via ufficiale e tutto quello che sappiamo ha il sapore di un rumor. Un noto insider ha avvistato la prossima smartband del brand grazie ad alcune certificazioni (EEC e BIS): è presente sia la sigla dell'indossabile, ossia OBBE215, che il nome commerciale Band 2. Purtroppo non ci sono altre certezze a parte il fatto che il suo debutto potrebbe avvenire a stretto giro (o comunque nei prossimi mesi).

OPPO Band 2 (5Vdc 0.5A) visits EEC and Indian BIS. Will soon launch in India.#OPPO #OPPOBand2 pic.twitter.com/hlzFnUDXXS — Mukul Sharma (@stufflistings) July 12, 2022

Parlando del possibile design, non è dato di sapere quale sarà lo stile del prossimo fitness tracker di OPPO. Forse la casa cinese seguirà il trend di Xiaomi (con Band 6 e Band 7) e punterà su uno stile cristallizzato e non introdurre grandi novità in fatto di design (tutto l'opposto di Honor Band 6, Huawei Band 6, Huawei Band 7 e Xiaomi Band 7 Pro).

Il design della futura smartband, quindi, potrebbe non cambiare rispetto all'attuale OPPO Band Sport/Style. In questo caso dovremmo trovare ancora una volta un corpo a capsula estraibile, in stile Xiaomi Band; similmente alle ultime versioni di Xiaomi è lecito aspettarsi un display più ampio rispetto agli 1.1″ del primo capitolo. Ovviamente è impossibile non pensare ad un pannello AMOLED a colori, con un vetro protettivo con curvatura 2.5D. In alternativa potremmo avere uno stile più vicino a quello di uno smartwatch, con un pannello ampio e squadrato: una scelta che, come abbiamo visto, vede protagonisti già vari produttori (tra cui la stessa Xiaomi con la Band 7 Pro).

Purtroppo al momento manca qualsiasi info sulle specifiche anche se qualche piccolo dettaglio sarebbe stato anticipato (si parla del supporto ad NFC e monitoraggio dei valori SpO2). Se volete saperne di più sulla OPPO Band, date un'occhiata alla nostra recensione (mentre aspettiamo altre novità sulla nuova versione).

OPPO Band 2: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Si è parlato in molteplici occasioni del possibile debutto di OPPO Band 2, ma per ora non ci sono conferme da parte dell'azienda e manca un qualsiasi indizio sulla data di presentazione precisa. Tuttavia abbiamo visto che il fitness tracker ha ricevuto varie certificazioni: il debutto (anche Global) potrebbe non essere molto lontano! Inoltre l'uscita è prevista anche in Europa come testimonia la certificazione EEC: si parla dell'Europa orientale ma resta l'apripista per il mercati più vicini al nostro.

Comunque, nel complesso, per disponibilità e prezzo di OPPO Band 2 si brancola nel buio: il primo modello è arrivato in Cina a circa 25€ e 31€ al cambio (per la versione Sport e quella Style), con tanto di supporto NFC (che manca nella variante lanciata in Italia). Probabilmente avremo delle cifre leggermente maggiori, ma si tratta solo di un'ipotesi.

Comunque, non appena ci saranno novità per la prossima smartband di OPPO provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

