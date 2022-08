OPPO Enco Air 2i ufficiali: nuove cuffie TWS low-cost

È tempo di novità in casa OPPO: assieme al debutto dei nuovi Watch 3 e Watch 3 Pro e della nuova Band 2, c'è stata anche la presentazione delle OPPO Enco Air 2i. Ecco tutte le novità del nuovo paio di cuffie true wireless dell'azienda cinese.

OPPO Enco Air 2i ufficiali: tutte le novità

Disponibili nelle due colorazioni Celestial White e Obsidian Black, le cuffie TWS OPPO Enco Air 2i sono una versione minore delle Enco Air 2 che abbiamo recensito negli scorsi mesi. Rispetto a quest'ultime, le Enco Air 2i hanno una struttura in-ear, perciò più adatte a chi cerca delle cuffie che stiano saldamente nel padiglione auricolare. La custodia di ricarica a forma di ciottolo con il logo del brand in bella vista include le due cuffie, i quali godono di certificazione IPX4. L'interazione avviene tramite controlli touch, che a detta di OPPO sono stati ottimizzati per offrire una sensibilità più accurata. Sono anche state aggiunte nuove funzioni, come la possibilità di fare un doppio tap per scattare una foto dallo smartphone abbinato.

All'interno delle cuffie troviamo driver da 10 mm placcati in titanio, pensati per offrire una migliore riproduzione delle frequenze basse. Trattandosi di un prodotto low-cost non c'è la cancellazione attiva del rumore, ma c'è comunque un sistema di cancellazione software AI per migliorare la qualità delle chiamate. Tramite supporto Bluetooth 5.2 e abbinamento automatico non appena si apre il caso, le nuove cuffie OPPO includono una modalità a bassa latenza per le sessioni di gaming. Il tutto è alimentato da una batteria da 40 mAh per cuffia per un totale di 7 ore di autonomia, salendo a 28 ore utilizzando la 460 mAh dentro alla custodia.

Prezzo e disponibilità

OPPO Enco Air 2i vengono proposte in Cina al prezzo di listino di 149 yuan, pari a circa 21€; resta da vedere se e quando arriveranno in Italia.

