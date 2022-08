OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro ufficiali: due modelli, picchi di qualità altissimi

La compagnia cinese è ormai un brand a tutto tondo, con un ecosistema quasi completo. Dopo il settore degli smartphone, OPPO sta consolidando la sua presenza in quello dei tablet e quello degli indossabili. L'ultima creatura del brand, anzi le ultime creature, portano grandi cambiamenti: andiamo infatti a scoprire tutto ciò che c'è da sapere su specifiche tecniche, caratteristiche, design, prezzo e disponibilità di OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro!

OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Un po' a sorpresa, OPPO ha per la prima volta lanciato due modelli differenti di smartwatch per la stessa serie, ognuno con le sue diagonali, ma entrambi con un'eleganza importante. Ma cosa distingue i due design per OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro. Grandezza del display a parte, il modello Pro si trova una corona rotante, mentre quello base un tasto funzione posto in alto a destra.

Passando al display, abbiamo due pannelli di grande qualità per entrambi i modelli. Il primo, Watch 3, trova uno schermo da 1.75″ AMOLED 3D con densità da 326 PPI. Il secondo, invece, trova una diagonale da 1.91″ (quindi molto ampio), sempre AMOLED 3D ma con la differenza della tecnologia LTPO, quindi con possibilità di avere un refresh rate fino ad 1 Hz, quando si trova in modalità Always-On.

Specifiche tecniche, software e caratteristiche

Ancora una volta OPPO fa affidamento su Qualcomm. Le specifiche tecniche di OPPO Watch 3 e 3 Pro poggiano sullo Snapdragon W5 Gen 1: in merito al nuovo chipset per indossabili, si tratta di una soluzione che mira a distaccarsi dal passato: realizzato a 4 nm, così come il modello W5+, permette migliori performance, autonomia e fluidità.

A questo, viene aggiungo per entrambi i modelli il chip proprietario Apollo 4 Plus, versione rinnovata della soluzione targata OPPO e Ambip presente a bordo del secondo capitolo. Lato memorie sono presenti 1 GB di RAM e 32 GB di storage (molto di più rispetto a Watch 2).

Quanto ai supporti, sono presenti eSIM, NFC, mentre il Pro si ritrova anche l'ECG e per entrambi l'impermeabilità è fino a 5 ATM. Ovviamente non mancano caratteristiche come la ricarica rapida VOOC 2.0 per le batterie rispettivamente da 400 mAh (Watch 3) e 550 mAh (Watch 3 Pro), il GPS, oltre 100 modalità sportive, il controllo dei livelli di SpO2, il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, il controllo del sonno e del russamento: insomma, il pacchetto completo! Per l'autonomia siamo sui circa 4 e 5 giorni con un utilizzo intenso e standard; sfruttando l'indossabile in modalità RTOS garantisce invece fino a 10 e 15 giorni a seconda del modello.

E per quanto riguarda il software di OPPO Watch 3? Ovviamente la versione cinese è mossa dalla ColorOS, su base Android, che permette di ottenere anche applicazioni di terze parti. Questo verrà poi totalmente ribaltato nel caso arrivasse in Europa, dove troverebbe Wear OS di Google.

OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi OPPO Watch 3 e 3 Pro arrivano sul mercato cinese con prezzi che possiamo definire Premium, ma totalmente inquadrati con quanto offrono. Si parte dal modello base che trova un prezzo di circa 216€ (1.499 yuan) per la colorazione nera e circa 230€ (1.599 yuan) per la colorazione oro con cinturino in similpelle. Per il modello Pro, i prezzi sono prevedibilmente più alti: circa 274€ (1.899 yuan) per il modello nero in silicone e circa 288€ (1.999 yuan) per il modello in titanio con cinturino in similpelle.

Capitolo Global: mentre il primo capitolo è arrivato in Europa e in Italia, il secondo smartwatch di OPPO è rimasto un'esclusiva cinese. Resta da vedere se OPPO Watch 3 lascerà la patria per debuttare anche alle nostre latitudini, sebbene qualche indizio arriva da un leak di Mukul Sharma che lo anticipa come disponibile per il mercato indiano e, in maniera ragionevole, l'Europa potrebbe essere nel mirino: teniamo le dita incrociate!

