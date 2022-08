Xiaomi lancia un nuovo depuratore d’acqua con filtro con si cambia una sola volta all’anno

Da Xiaomi Mijia arriva un nuovo depuratore d'acqua da tavolo, il cui filtro necessita di essere cambiato una sola volta all'anno. Sveliamo tutti i dettagli di Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition in questo articolo!

Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition, il nuovo depuratore d'acqua economico ed efficace!

Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition è la versione più economica del depuratore d'acqua lanciato ad inizio anno, pensata per chi ha sempre desiderato un prodotto del genere ma era preoccupato per l'eccessiva frequenza con la quale un filtro dovrebbe essere cambiato. Il macchinario è infatti dotato di un elemento filtrante ad osmosi inversa RO ad alta efficienza con precisione di filtrazione di un decimillesimo di micron. Questo elemento filtrante composito 6 in 1 deve essere sostituito una sola volta all'anno.

Il depuratore adotta un design molto user friendly, con bottiglia d’acqua rimovibile realizzata con materiali antibatterici, non necessita installazioni ed è subito pronto all'uso. Oltre a fungere da depuratore, Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition può anche riscaldare l'acqua in appena 3 secondi e la temperatura può essere regolata facilmente attraverso un apposito pulsante. Il prodotto può essere controllato dall'app Mijia, oltre che interagendo direttamente con i tasti integrati.

Infine, il depuratore offre diverse modalità, tra cui “temperatura normale”, “preparazione del latte” e “acqua bollente”. Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition è disponibile in Cina al prezzo di 1.499 yuan, ovvero circa 215€ al cambio. Al momento, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

