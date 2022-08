Idrata il viso con soli 10€: il nebulizzatore Xiaomi Enchen è in offerta

Che faccia caldo o comunque quando si ha la pelle secca, è importante idratarsi per mantenere un equilibrio idrico. Ma come fare se si è spesso fuori? Con il nebulizzatore per il viso portatile Xiaomi Enchen EW1001 tutto diventa più semplice, soprattutto con l'offerta con codice sconto di Banggood ad un prezzo conveniente.

Codice sconto Xiaomi Enchen EW1001: come risparmiare sul nebulizzatore viso portatile in offerta

Il nebulizzatore per il viso Enchen è davvero compatto e facilmente trasportabile in borsa o nello zaino, quindi nelle giornate più calde può tornarvi molto utile. Infatti, grazie alla sua azione ad ultrasuoni con 100-150 mila vibrazioni al secondo, riesce ad atomizzare le particelle di acqua in pochi secondi, così che si mantenga l'equilibrio idrico ed oleoso, andando a restringere i pori e rassodare la pelle.

Il serbatoio d'acqua presente è da 12 ml, il necessario per ottenere una quantità di atomizzazione sufficiente. Grazie al fatto che si alimenta con una batteria Stilo di tipo AA, permette di avere non solo un'ottima autonomia, ma anche la possibilità di cambiarla facilmente. Insomma, un prodotto davvero concreto nel palmo di una mano.

Per poter acquistare il nebulizzatore per viso portatile Enchen EW1001, potete rifarvi alla sopracitata offerta con codice sconto ottenibile su Banggood, che ve lo porta ad un prezzo davvero irrisorio. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

