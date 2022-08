OPPO Band 2 ufficiale: aumenta il display (e l’autonomia)

Dopo la prima smartband arrivata in Italia a marzo 2021, prosegue il percorso negli indossabili con il lancio della nuova OPPO Band 2. L'annuncio arriva in simultanea con quello dei nuovi Watch 3 e Watch 3 Pro, ma OPPO non si è dimenticata di coloro che preferiscono un braccialetto smart rispetto a un orologio. Vediamo quali sono le sue novità sotto il profilo tecnico, fra specifiche e prezzo di vendita.

OPPO Band 2 ufficiale: tutto quello che sappiamo sulla nuova smartband

Design e caratteristiche

Rispetto al trend di Xiaomi, che fra Band 6 e Band 7 non ha introdotto grandi stilistiche, OPPO Band 2 si rinnova rispetto al modello precedente. E lo fa con un più ampio schermo a colori AMOLED da 1,57″, un passo in avanti rispetto agli 1,1″ della prima smartband OPPO, ed è arricchito da oltre 200 watchfaces, personalizzabili anche in base al proprio vestiario con AI Wear Dial 2.0. Lo schermo offre una luminosità massima di 500 nits ed è incastonato in una scocca più squadrata, che misura 45,3 x 29,1 x 10,6 mm e ha un peso di 33 grammi.

Dentro alla OPPO Band 2 troviamo un processore Apollo 3.5 coadiuvato da 8 MB di RAM e 128 GB di memoria, ma soprattutto una più ampia batteria da 200 mAh. Rispetto ai 100 mAh della prima OPPO Band, la nuova smartband promette fino a 14 giorni di autonomia e c'è anche il supporto alla ricarica rapida magnetica. Sensori alla mano, OPPO Band 2 ha un cardiofrequenzimetro 24h e integra oltre 100 modalità sportive grazie anche all'impermeabilità 5ATM.

Prezzo e disponibilità

OPPO Band 2 è stata presentata ufficialmente in Cina al prezzo di 249 yuan (circa 36€) per la variante base e 279 yuan (circa 40€) per quella dotata di NFC. Sarà disponibile dal 19 agosto, ma non sappiamo ancora se e quando arriverà in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il