ColorOS 13 potrebbe debuttare con i nuovi pieghevoli OPPO

La ColorOS 12 è sicuramente una delle user interface più apprezzate tra il 2021 e anche questo inizio 2022, ma è tempo che possa lasciar spazio alla versione 13. Il nuovo software OPPO potrebbe approdare davvero a breve, presentandosi per la prima volta addirittura sui possibili nuovi pieghevoli del brand.

ColorOS 13 con Find N2 ed il flip phone di OPPO? Un leak lo suggerisce

A parlare della possibilità che il brand possa rilasciare la sua nuova interfaccia a breve è stato il leaker Digital Chat Station. Egli ha spiegato che la line up di distribuzione dell'aggiornamento è già in fase di test interni, con la possibilità di vedere le beta interna per luglio 2022 e quella pubblica per agosto. Ma quale sarà lo smartphone che vedrà per prima la ColorOS 13?

Un anno fa, la ColorOS 12 aveva debuttato con OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, mentre quest'anno il dubbio persiste. Infatti, la serie Find X5 è già stata presentata, quindi bisognerebbe capire se ci sarà un'altra versione speciale come nel 2021 o se verrà traslata ad un'altra interessante serie top gamma di OPPO. Infatti, il leaker suggerisce che potrebbe trovare spazio nel primo flip phone del brand e anche nel possibile OPPO Find N2.

Insomma, secondo queste voci, la Green Factory potrebbe dar sfoggio delle sue capacità software nei suoi prodotti più affascinanti, che quindi ci mostrerebbero una ColorOS 13 magari pensata per i pieghevoli, magari coadiuvata da Android 13L. Per chi fosse interessato a provare la Developer Preview 2 dell'ultimo sistema operativo di Google su OPPO Find X5 Pro, vi lasciamo l'articolo dedicato.

