Smartphone e batterie: interviene la Commissione Europea per rendere i nostri dispositivi più durevoli

Non è passato molto tempo dall'approvazione della legge che impone, a partire dal 2024, l'adozione dell'USB-C come tecnologia di ricarica comune per smartphone, tablet, auricolari wireless e altri dispositivi elettronici. Adesso, la Commissione Europea potrebbe battersi per un altro tema molto importante: quello delle batterie degli smartphone e altre parti di ricambio, nel tentativo di rendere i dispositivi più durevoli e più facili da riparare.

La Commissione Europea vorrebbe costringere i produttori e rendere le batterie degli smartphone più durevoli

Come si legge dallo stesso sito ufficiale della Commessione Europea, questa iniziativa rientra nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare ed è in linea con gli obiettivi del Green Deal sull'uso efficiente delle risorse. Il suo scopo è quello di garantire che smartphone e tablet siano progettati per essere durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico, facilmente riparabili e – soprattutto – riciclabili.

La proposta mira a limitare i rifiuti elettronici e si concentra in modo particolare sulle batterie degli smartphone. L'elemento che si logora più facilmente e che più compromette le prestazioni e la durabilità dei dispositivi.

Da un lato, la Commissione Europea si batterà affinché i produttori garantiscano una conservazione dell'80% della capacità della batteria dopo 1.000 cicli di ricarica e per fare in modo che gli aggiornamenti software non abbiano effetti negativi sulla durata della batteria. Dall'altro lato, si spingerà sul tema riparabilità e si proporrà la fornitura obbligatoria di almeno 15 componenti di ricambio per ciascun dispositivo, cinque anni dopo il rilascio. Queste parti includono batterie, display, caricabatterie, cover posteriori e vassoi per schede di memoria/SIM.

Tutto ciò potrebbe poi confluire nell'introduzione di etichette che mostreranno il livello di durabilità dello smartphone, e quindi quanto è resistente ad acqua, polvere e cadute e quanto a lungo durerà la batteria prima di perdere la sua efficienza.

