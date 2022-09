Huawei MatePad Pro 11 (2022) ufficiale a IFA 2022: HarmonyOS 3 arriva in Italia!

Dopo le conferme in merito al cambio di look e all'arrivo del nuovo HarmonyOS 3, ecco che Huawei MatePad Pro 11 (2022) è finalmente ufficiale: si tratta del primo tablet del brand dotato dell'ultima versione dell'OS proprietario e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Aggiornamento 02/09: Huawei ha portato il nuovo tablet MatePad Pro 11 (2022) anche in Italia, con doppia soluzione di chipset ed il nuovo HarmonyOS 3. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei MatePad Pro 11 (2022) ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo il modello del 2020 e la versione 2021, quest'anno il tablet di Huawei cambia registro con uno stile che difficilmente passerà inosservato. L'ultimo Huawei MatePad Pro 11 (2022), infatti, adotta un modulo fotografico circolare: si tratta di una soluzione inedita per la gamma di tablet del colosso cinese.

Per quanto riguarda il display, ci troviamo alle prese con un'unità OLED da 11″ con un punch hole per la selfie camera; si tratta di un pannello con risoluzione 2.560 x 1600 pixel ed un refresh rate a 120 Hz. Ovviamente non manca il supporto alla M-Pencil, la quale può essere fissata al lato destro del tablet tramite aggancio magnetico. Lo spessore del terminale è di 5.9 mm per un peso di 449 grammi: un dispositivo leggero e sottile!

Specifiche tecniche e caratteristiche

Che cosa cambia dal punto di vista delle specifiche tecniche di Huawei MatePad Pro 11 (2022)? A questo giro il colosso tech asiatico ha deciso di puntare completamente su Qualcomm, lanciando due versioni del tablet: una è dotata dello Snapdragon 870 mentre la versione top arriva con lo Snapdragon 888, ex chipset high-end del produttore statunitense. Insieme ai processori cambia anche la ricarica: nel primo caso abbiamo il supporto ai 40W mentre nel secondo si sale a 66W. Per entrambi troviamo una batteria da 8.300 mAh mentre lato memorie ci si spinge fino ai 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Grande attenzione al sistema di raffreddamento, composto da una struttura a sei strati di grafene ed un'area al liquido con camera di vapore ultrasottile (visto lo spessore ridotto della scocca). Il comparto fotografico si basa su una dual camera da 13 + 8 MP con grandangolo ed un sensore frontale da 16 MP. Si tratta del primo tablet con HarmonyOS 3, ovviamente con varie chicche votate al multitasking.

Huawei MatePad 11 (2022) – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad 11 (2022) ha debuttato in varie configurazioni, con un prezzo di partenza di circa 510€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutti i tagli di memoria e le versioni annunciate.

con Snapdragon 870 Wi-Fi – 8/128 GB – 3499 yuan (circa 510€) Wi-Fi – 8/256 GB – 3999 yuan (circa 582€)



con Snapdragon 888 Wi-Fi – 8/128 GB – 3799 yuan (circa 553€) Wi-Fi – 8/256 GB – 4299 yuan (circa 626€) Wi-Fi – 12/512 GB – 5499 yuan (circa 801€) LTE – 8/256 GB – 5299 yuan (circa 773€) LTE – 12/512 GB – 7699 yuan (circa 1123€)



MatePad Pro 11 (2022) in Italia – Prezzi

Dopo qualche tempo dal lancio cinese, ad IFA 2022 Huawei porta MatePad Pro 11 (2022) anche per l'Italia, confermando sostanzialmente la configurazione tecnica di quello visto in patria. Questo tablet segna il debutto di HarmonyOS 3 in Italia e lo fa con un prezzo di partenza di 649.90€ (8/128 GB/Snap 870) ma, come sempre, c'è possibilità di ottenere vari vantaggi nell'acquisto. Pre-ordinandolo infatti entro il 28 settembre 2022 e lasciando un acconto di 10€, sarà possibile acquistarlo con 50€ di sconto con la M-Pencil di seconda generazione e Flip Cover in omaggio. N.B. Se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

