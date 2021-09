iQOO 8 Burn Edition come vivo S10: la back cover è termo-cromatica!

Le affinità che possiamo ritrovare tra gli smartphone vivo e iQOO possono definirsi sicuramente interscambiabili, anche per un motivo ben preciso: sperimentazione. In questo caso però, l'esperimento non è passato da iQOO a vivo ma è il sub-brand ad avvalersi di una tecnologia di uno smartphone della casa madre e cioè la back cover termo-cromatica che trova posto sull'iQOO 8 Burn Edition.

iQOO 8 Burn Edition: ecco come funziona la back cover termo-cromatica

La novità del retro che cambia colore al sole o meglio, con l'innalzarsi della temperatura e viceversa, è stata appannaggio di vivo S10 Pro, realizzato con un processo che il secondo il brand ha richiesto anni di lavoro. Il processo per questo iQOO 8 è esattamente lo stesso, ma la colorazione scelta stavolta è il bianco perla, che tramite raggi UV o semplicemente all'esposizione solare diventa di color arancione.

Ma iQOO non punta alla semplice colorazione totale, infatti nel video che vedete sopra mostra l'utilizzo di stencil al fine di realizzare fantasie originali sul proprio smartphone. Tra l'altro, c'è un motivo per cui è l'ha presentato il 10 settembre 2021: in Cina si celebra la 37a edizione del “Teacher's Day“, cioè il giorno dedicato agli insegnanti. Molto probabile che la scelta sia ricaduta sull'ispirazione allo studio dei caratteri cinesi nelle scuole locali.

Il prezzo di vendita e le specifiche tecniche dello smartphone non dovrebbero cambiare affatto, ma resta sicuramente una novità molto particolare.

