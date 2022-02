Realme 9 Pro: la rivoluzione della termocromia sarà finalmente per tutti | Video

In queste settimane si sono amplificate le notizie in merito alla serie Realme 9 Pro, comprendente anche il modello Pro+, ma ora abbiamo quella che sarà la Core feature di questi smartphone, cioè la termocromia. Infatti, i due nuovi mid-range punteranno ad una scocca con tale tecnologia, diventando i più accessibili e soprattutto acquistabili sul mercato.

Realme 9 Pro: ecco come la scocca cambia colore tramite termocromia

Come possiamo vedere nel video del teaser ufficiale, abbiamo una scocca sì lucida ma che passa dall'azzurro all'arancio tenue all'esposizione del calore. Ma com'è realizzato però tutto il processo? La colorazione Sunrise Blue, caratteriszzata dal design Light Shift, che permette di far passare la scocca dal blu al rosso in 5 secondi sotto la luce del sole. Questa tecnologia si fonda su un mix tra fotocromatismo e materiali organici OCA, la scocca cambia colore grazie all'esposizione dei raggi ultravioletti.

A detta di Realme, per ottenere tali risultati sono stati effettuati ben 200 test, soprattutto al fine di alterare la struttura molecolare al fine di effettuare il cambio colore. Il processo termocromatico o fotocromatico a doppio strato, aumenta la viscosità ma anche la resa cromatica del 40%. Tutto questo, mantenendo una leggerezza importante di soli 182 grammi di peso, non andando ad incidere sulla pesantezza.

Questo potevamo vederlo, ad oggi, sono sulla serie vivo S12/V23, che hanno introdotto questa tecnologia nella fascia media. La differenza con Realme sta nel fatto che questa sarà da subito disponibile nel nostro mercato, diventando quindi la prima, mentre per vivo non è ancora ben chiaro. Il dettaglio in questione quindi ci fa interessare ancora di più alla gamma per eccellenza del brand, che mai come quest'anno è sicuramente da tenere d'occhio in quanto a prestazioni.

In attesa che arrivino sul mercato, potete consultare il nostro approfondimento dedicato a Realme 9, 9 Pro e Pro+, così da non farvi trovare impreparati alla loro uscita e poterli acquistare senza troppi pensieri.

