Realme 9 Pro+ potrà misurare il battito cardiaco

La presentazione di Realme 9 e 9 Pro non potrà che portare avanti l'ottimo lavoro che il produttore sta facendo sul mercato. Non è un caso che, in soli 3 anni, il sub-brand OPPO sia riuscito a conquistare il traguardo dei 100 milioni di smartphone venduti. Un traguardo già infranto da altre compagnie del settore, ma Realme può fregiarsi di essere stata l'azienda più giovane a farlo. Perdipiù nel minor tempo possibile, battendo persino Xiaomi ed Apple nonché la stessa “mamma” OPPO. Sulla serie 8 Realme ha investito tanto e quindi ci aspettiamo che faccia lo stesso anche con i suoi successori.

Aggiornamento 01/02: il nuovo teaser dedicato a Realme 9 Pro+, ormai prossimo all'uscita, conferma la presenza di una funzionalità di tutto rispetto dedicata alla salute. Trovate tutti i dettagli direttamente nella sezione “Design e display”.

Realme 9 Pro: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

La famiglia Realme 9 sarà composta da svariate versioni: oltre ai classici Realme 9 e 9 Pro, ci sarà anche Realme 9 Pro+/Max. Intanto la compagnia ha già lanciato Realme 9i, disponibile anche per noi occidentali. Inizialmente c'erano non pochi dubbi sul modello base, mai apparso finora, ma dalla certificazione FCC abbiamo finalmente quello che dovrebbe essere il suo aspetto. Esso si presenta molto simile a Realme 8 5G, riprendendo un po' le forme del modello precedente con un bumper a racchiudere tre sensori fotocamera.

Passando ai fratelli maggiori, grazie ai render comparsi in rete, scopriamo che i modelli Pro e Pro+ saranno vicini alle linee di Realme GT 2, condividendo un bumper fotocamera molto simile. Le colorazioni proposte sarebbero tre, ovvero Midnight Black, Aurora Green e Sunrise Blue. A confermare quanto detto e visto nei render, ci pensano le prime immagini dal vivo dal set pubblicitario per i due smartphone, soprattutto per la colorazione Sunrise Blue (le trovate sopra).

Stando ai rumors, lo schermo sarà una soluzione punch-hole con tecnologia Super AMOLED HDR10. Sul modello Pro ci sarebbe un pannello da 6,59″ Full HD+ con 399 PPI e refresh rate aumentato a 120 Hz, anche per contrastare quanto fatto da Xiaomi con la serie Redmi Note 10. Il tutto con un lettore d'impronte sotto il display.

A queste indicazioni si aggiungono quelle per Realme 9 Pro+, che si presenterebbe con un pannello stranamente più piccolo, 6,43″, sempre Super AMOLED e refresh rate a 90 Hz. Il modello maggiore offre una funzionalità dedicata alla salute e al fitness: il lettore d'impronte digitali presente sotto il display servirà anche per il rilevamento dell'attività cardiaca. In questo modo sarà possibile tener traccia dei vari parametri durante il corso della giornata, senza necessariamente indossare uno smartwatch o una band.

Hardware

La questione hardware è complessa, perché Realme 9 e 9 Pro potrebbero adottare sia soluzioni Qualcomm che MediaTek. I precedenti modelli 8 e 8 Pro hanno utilizzato lo Snapdragon 720G in 4G, mentre Realme 8 5G il Dimensity 700. Insomma, potremmo avere varie incarnazioni.

Un'ipotesi è che Realme 9 possa far parte dei prossimi smartphone ad essere mossi dal Dimensity 810, chipset a 6 nm con CPU octa-core Cortex-A76/A55 a 2,4 GHz. Stando alle ultime novità, Realme 9 Pro 5G sarebbe invece mosso dallo Snapdragon 695, SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 660 a 2,2 GHz e GPU Adreno 619, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.2.

Per Realme 9 Pro+, invece, la soluzione che lo muoverà sarà MediaTek Dimensity 920 come confermato dalla stessa compagnia asiatica tramite un comunicato. Inoltre Geekbench ci mostra il chipset in azione, supportato da 8 GB RAM.

In più, dal tweet ufficiale del CMO India e Europa di Realme, apprendiamo che la serie Realme 9 sarà anch'essa dotata dell'ormai onnipresente Dynamic RAM Expansion.

Guardando poi alla batteria, Realme 9 Pro 5G avrebbe dalla sua un'unità da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Per il modello Pro+, invece, si vocifera di una 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W, così come su Realme 7 Pro. Oltre a tutto questo, apprendiamo non solo che su il modello Pro avrà un ingresso mini-jack, ma che sarà anche dotato di Android 12 e della Realme UI 3.0. Il foglio delle specifiche della versione 9 Pro parla di Android 11, quindi resta da vedere quale sarà il sistema al debutto.

Il pacchetto – almeno per il Pro – comprenderebbe un ingresso Type-C, uno mini-jack per le cuffie, NFC, supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Realme 9 Pro 5G offrirà – secondo i leak – una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 64+8+2 MP f/1.8-2.3-2.4. Tra le funzionalità troveremo il supporto ai video in 4K e la possibilità di registrare in Slow Motion a 960 fps. Passando alla selfie camera, si tratterà di un sensore da 16 MP (f/2.5).

Per quanto riguarda il fratello maggiore Realme 9 Pro+ ci sarebbe una 50+8+2 MP, che Realme ha voluto confermare essere il noto Sony IMX766, che è su tanti top gamma 2021 e continua ad essere una soluzione di punta. Per entrambi i modelli, invece, la selfie camera sarebbe la stessa da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data di presentazione ufficiale, ma secondo un nuovo leak l'evento di lancio per l'Europa si terrà il 15 febbraio 2022. Tuttavia, almeno inizialmente potrebbe verificarsi il lancio solo di alcuni modelli, mentre altri si aggiungerebbero nei mesi successivi.

Il capitolo prezzo della serie Realme 9 sembrava potesse subire una svolta inaspettata, considerando quanto emerso da Amazon Spagna con i placeholder del modello 9 Pro 5G. Infatti, sembrava che per l'Europa potessero esserci cifre dai 250€ (6/128) e 475€ (8/128) circa per il modello di “mezzo”, ma fortunatamente il CEO Global del brand ha fatto finalmente chiarezza sulla fascia di prezzo.

Infatti, Madhav Sheth ha dichiarato che la serie Realme 9 Pro e Pro+ partirà da un range di prezzo di circa 177€ al cambio (15.000 rupie indiane). Quindi, è facile ipotizzare che il modello massimo non costi più di 249€, il che ci farebbe guardare al ribasso anche le specifiche del modello Pro+.

