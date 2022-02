vivo NEX Fold: il display interno tra i migliori sul mercato?

Il vociare intorno a vivo, nell'ultimo periodo, si sta dividendo tra più diramazioni, che siano la serie X80, l'imminente NEX 5, il tablet e poi c'è il pieghevole NEX Fold. Il primo foldable in commercio del brand si avvicina passo dopo passo alla sua presentazione, stavolta in merito a come saranno i display che lo comporranno.

Aggiornamento 12/02: secondo un nuovo leak, il pannello interno del vivo NEX Fold potrebbe essere molto interessante, sian per risoluzione che per vetro utilizzato. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

vivo NEX Fold ispirato da Honor Magic V e OPPO Find N? Lo suggeriscono i display

A riportare queste indiscrezioni in merito a display del pieghevole vivo NEX Fold è Digital Chat Station, che spiega alcuni dettagli interessanti sulla loro conformazione. Si parte dal pannello esterno, che sembra essere leggermente curvo, forse similmente a quello di Honor Magic V, con punch-hole centrale. La risoluzione di questo schermo sarebbe in Full HD+ e con tecnologia OLED, non escludendo inoltre che sia di tipo LTPO.

Quanto al display interno, per vivo NEX Fold il leaker si sbilancia parlando di un rapporto di forma vicino a quello di un quadrato, con punch-hole centrale sul lato destro e soprattutto una risoluzione QHD+ OLED a 120 Hz, con possibilità che sia un Samsung E5 LTPO. A questo aggiungiamo anche le parole del leaker Bald Panda, che conferma le parole del collega in merito alla risoluzione (confermando LTPO, inoltre), ma aggiunge anche la diagonale, che sarebbe da 8″ e soprattutto l'utilizzo di un vetro UTG, utilizzato dai pieghevoli di fascia più alta.

Il fatto che possa avere un aspect ratio vicino al formato 1:1, permette al display esterno di essere simile a quello di uno smartphone candybar, cioè standard, similmente a come possiamo vedere su OPPO Find N.

Insomma, se dovessero confermare in seguito queste caratteristiche, potremmo assistere all'arrivo di uno dei pieghevoli più prestanti e interessanti, almeno lato visivo, sul mercato. Ma si sa, quando vivo scende in campo nel settore di pregio della categoria smartphone, difficilmente lascia le cose al caso.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il