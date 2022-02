vivo Pad: le specifiche protagoniste in un nuovo leak

La compagna cinese è pronta ad espandere il suo ecosistema e dopo l'ingresso nel mercato degli indossabili (con vivo Watch 2, qui trovate tutti i dettagli) il prossimo passo potrebbe vedere come protagonista un tablet. Abbiamo già parlato del presunto iQOO Pad mentre in questo articolo raccoglieremo tutte le indiscrezioni e le conferme in merito a quello che dovrebbe essere il primo tablet del brand principale, forse in arrivo come vivo Pad.

Aggiornamento 07/02: si torna a parlare di vivo Pad, stavolta con un quadro più concreto sulle specifiche tecniche che lo compongono. Trovate tutte le novità nelle varie sezioni dell'articolo.

vivo Pad: tutto ciò che sappiamo sul primo tablet del brand

Il primo tablet di vivo debutterà nel corso della prima metà del 2022 come confermato anche dalla stessa compagnia e ovviamente man mano che si procedere cominciano a fioccare nuove indiscrezioni.

Comunque – anche se per ora mancano dettagli ufficiali – è chiaro che compagnia cinese è intenzionata ad espandere il suo ecosistema, quindi vedremo dove ci porterà. Intanto il leaker DigitalChatStation ha pubblicato nuovi dettagli in merito al tablet, che trovate raccolte all'interno dell'articolo. Ma ora bando alle ciance e andiamo a scoprire tutte le novità in rete.

Design e display

Entriamo subito nel vivo con quello che potrebbe essere il design del terminale: da un nuovo leak iniziano ad aleggiare informazioni in merito all'aspetto del tablet di vivo. Si tratta di un render ottenuto da un brevetto ma ovviamente bisogna aspettare dettagli più precisi. Come possiamo vedere, è presente un modulo fotografico in alto a sinistra, che segue lo stile dei sensori che caratterizzano gli smartphone del brand. Il tablet inoltre sembra essere molto sottile pur avendo 4 speaker ed un aggancio magnetico.

Parlando del display, vivo Pad sarebbe dotato di un pannello da 11″ con risoluzione 2.5K 16:10 (2560 x 1600 pixel), cornici super ottimizzare, un punch hole per la fotocamera ed un refresh da 120 Hz. La tipologia di schermo sarebbe LCD, conformandosi con i tablet medio-top gamma che stanno arrivando sul mercato.

Hardware e Software

Le indiscrezioni continuano con una breve panoramica delle specifiche tecniche. Pare che il primo tablet di vivo sarà equipaggiato con il chipset Snapdragon 870, lo stesso visto a boro di Xiaomi Pad 5 Pro, e Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021. Quindi non è da escludere la presenza del 5G, forse addirittura con tanto di supporto eSIM con chip eUICC.

A questo, vanno aggiunti i tagli di memoria, che secondo un nuovo leak sono divisi in 8 GB RAM e 128/256 GB, quindi anche in questo piuttosto performante. Passando invece alla batteria, si parla di un'unità di circa 7.860 mAh, che potrebbe essere commercializzata a 8.040 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida da 44W. Lato fotocamera sarebbe presente un sensore da 13 MP con selfie camera da 8 MP e sblocco facciale 2D.

Comunque, sebbene l'hardware possa essere determinante, anche avere un buon software è fondamentale. E secondo Digital Chat Station, che è più volte tornato sull'argomento, il primo tablet vivo sarebbe dotato di una versione di Origin OS ottimizzata proprio per questo tipo di dispositivo e nelle ultime indiscrezioni riporta inoltre che sarà proprio Origin OS 2.0 basato su Android 12. Inoltre sembra che avremo anche la possibilità di sfruttare la condivisione dello schermo con i dispositivi vivo (similmente a quanto accade con altri brand).

vivo Pad: indiscrezioni su prezzo e uscita

Anche se mancano dettagli precisi dalla compagnia cinese, abbiamo vari indizi. Ad esempio un marchio registrato (il 18 giugno 2021) presso l'ente per le proprietà intellettuali EUIPO, che fa riferimento ad un prodotto chiamato vivo Pad. Il nome è stato registrato in Europa, segno che la compagnia cinese è intenzionata – almeno su carta – a portare il suo primo tablet anche da noi.

In merito alla data di presentazione di vivo Pad non ci sono ancora dettagli precisi: il debutto è atteso nel corso della prima metà del 2022 e non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il