Origin OS 2 sta per arrivare: prime novità e possibile data

Uno dei motivi del successo recente di vivo è sicuramente la sua interfaccia: Origin OS. La versione cinese del software proprietario, ricordiamo che da noi vige ancora la Funtouch OS, è in rapida crescita e presto vedrà la sua seconda versione. In questo articolo vi riportiamo tutto ciò che sappiamo ad oggi di Origin OS 2.

Origin OS 2: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Le voci intorno alla nuova interfaccia arrivano dal leaker Bald Panda, che spiega come ci sia un'evoluzione importante da parte di Origin OS sull'interattività con l'utente, diventando più logica e comprensiva di ciò che si richiede. Il tutto, ovviamente, con un sostanziale miglioramento della velocità di operazione.

Ci saranno ovviamente nuove funzioni, nuove finestre fluttuanti (anche di terze parti), ma soprattutto nuove animazioni e feature di sistema che ricorderanno moltissimo iOS, come già visto per la Funtouch OS 12, probabilmente speculare Global di quest'ultima. Non mancherà poi il supporto a pagamenti e probabilmente anche a vari documenti e biglietti per mezzi pubblici.

Possibile data di uscita

Ma quando debutterà la Origin OS 2? Sempre secondo Bald Panda, il debutto dovrebbe avvenire tra la metà e la fine di novembre 2021. Molto probabile che verrà presentata durante l'evento di presentazione del possibile vivo S12 e della nuova serie T.

