Funtouch OS 12 si mostra: è sempre più vicina a Origin OS

Per chi segue le vicende di vivo tra il nostro mercato e quello cinese sa bene che da un anno a questa parte il software, sempre basato su Android, si è ormai diviso a seconda del luogo. E se Origin OS riceverà la sua seconda versione prima o poi, la Funtouch OS 12 si è mostrata per la prima volta ed è pronta a debuttare sui vivo X70 Global.

Funtouch OS 12: tutto sulla nuova versione dell'UI di vivo

Widget e Icone totalmente rinnovate

Cosa troviamo nelle prime schermate della nuova Funtouch? A dirla tutta, la somiglianza con la sorella Origin OS sono sempre più marcate. Questo perché i widget sono sempre più presenti e soprattutto aggiungono quel tocco in più di interattività e completezza che forse mancava alla versione Global del sistema di vivo.

Quello che sembra più palese è la grossa spinta che si è data alla personalizzazione, ma soprattutto allo stile davvero gradevole delle icone, come possiamo vedere ad esempio per Spotify, è talmente ben animata e realizzata che sembra di utilizzare un lettore portatile. Ma anche il widget del Phone Boost, oppure quello per il Meteo, senza dimenticare le icone di default che ricordano molto quelle di MacOS Big Sur per i MacBook M1.

Non ci sono altri dettagli in merito al resto delle novità per Funtouch OS 12, ma è chiaro che si è voluto dare un taglio netto con il passato e abbracciare la filosofia di un'interfaccia fortemente personalizzata.

Funtouch OS 12 – Data presentazione

Non sappiamo se arriverà presto per i modelli presenti in Italia, ma di sicuro (come già annunciato) la vedremo debuttare sui vivo X70 Global il prossimo 30 settembre 2021, quanto meno per l'India.

