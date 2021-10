iQOO Neo 5s: Google Play Console conferma chipset e display

iQOO continua a fare notizia grazie ai suoi smartphone molto prestanti. Se ci aveva lasciati intrigati con iQOO 8 e 8 Pro, la conferma di quanto buono fatto nello Z5 dimostra il lavoro importante dietro i suoi smartphone. Ma manca all'appello la nuova generazione della serie Neo, che vede come prossimo indiziato proprio iQOO Neo 5s (creduto fino ad oggi Neo 7 o Neo 6), che pare possa essere molto potente in quanto a prestazioni delle specifiche tecniche, mantenendo però un ottimo prezzo alla data di uscita.

Aggiornamento 14/10: da un leak apprendiamo la certificazione Google che conferma chipset e display di iQOO Neo 5s. Trovate i dettagli nelle sezioni “Hardware” e “Prezzo e data di uscita” per spiegarvi l'origine del nome.

iQOO Neo 5s: tutto quello che sappiamo

Design e display

I dubbi su come potrebbe essere il prossimo iQOO della serie Neo sono stati fugati dall'ente TENAA, che ha certificato lo smartphone V2136GA che si presenta con misure da 159.06 × 75.14 × 8.63 mm, per un peso di 199.9 grammi. Il design si presenta molto simile a quello di iQOO 8, con tanto di scocca AMG e scocca termocromatica.

Per il display, abbiamo invece una diagonale da 6.56″ Full HD+ AMOLED, di cui però non conosciamo il refresh rate. Quello che però lo renderebbe più interessante, considerando che sarebbe un debutto, è il pannello che dovrebbe essere curvo, alla stregua dell'altro debuttante vivo S12. Questa possibilità è avvalorata dalla certificazione Google Play Console, sebbene il mock up non è la prima volta che viene utilizzato per certificare un modello del brand.

Hardware

Sull'hardware i dubbi su questo nuovo iQOO Neo sembravano quelli più marcati. Infatti, il primo leak in merito ci parlava di uno smartphone con Snapdragon 888, quindi piuttosto potente, ma dal TENAA sembrava che il prossimo iQOO Neo 5s potesse invece avvalersi di un MediaTek Dimensity 1200. Questo perché il chipset è comunque noto per avere una grande frequenza di clock, fino a 3.0 GHz, quindi avverando l'indiscrezione di Digital Chat Station di un dispositivo dai Core molto potenti. A sedare i dubbi ci pensa invece Google Play Console che ci illustra la certificazione dello Snapdragon 888 per questo modello.

iQOO V2136GA with 8GB RAM, Snapdragon 888, Android 11, and 1080×2376 display visits Google Play Console listing.#iQOO pic.twitter.com/ahsJ7SAekg — Mukul Sharma (@stufflistings) October 14, 2021

Per la batteria, sembrava avessimo un modulo a doppia cella da 4.240 mAh (2.120 mAh per cella) e inizialmente sembrava potesse avere una sorprendente ricarica a 120W, ma in realtà pare che la ricarica sia “solo” a 66W, come certificato dall'ente 3C, mentre la capienza sale a 4.500 mAh. Che siano in realtà due modelli della serie? Lo capiremo più avanti. Inoltre, il comparto memorie si divide tra 8/12 GB e fino a 512 GB di storage.

La fotocamera è quella che potrebbe sorprendere di meno, visto che il trittico di sensori è composto da 48 + 13 + 13 MP, con sensore principale Sony IMX598 con OIS, come X60 Pro, di cui però non conosciamo le modalità. La selfie camera, punch-hole centrale, sarebbe invece da 16 MP modello K3P9.

iQOO Neo 5s – Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Non sapendo neanche se si chiamerà così (ma è molto probabile), non abbiamo vere indiscrezioni su quando uscirà il nuovo iQOO Neo 5s. Tuttavia, la leaker Arsenal Jun indica il mese di ottobre 2021 come quello giusto per vedere all'opera un'altra aggiunta di un brand sempre più interessante che avrebbe solo bisogno di una maggiore o comunque definitiva spinta Global.

Inoltre, non è da escludere possa essere presentato l'11 novembre 2021, quindi per i Singles Day, lasciando spazio al fratello minore Z5x.

E sempre Arsenal Jun ci porta quelli che potrebbero essere i prezzi attesi per questo smartphone: la configurazione 8/128 GB ad un prezzo di circa 403€ (2.999 yuan), mentre quella da 12/256 GB circa 470€ (3.499 yuan). Ovviamente, bisognerà aspettare la presentazione per capire se saranno confermati.

Problemi di nome per iQOO?

In questi giorni è sempre più frequente la voce che il prossimo iQOO della serie Neo potrebbe effettuare un cambio di passo in quanto a nomenclatura. Come abbiamo visto fino ad oggi, la serie Neo ha sempre avuto una numerazione progressiva, ma pare che il nuovo iQOO Neo 7 possa chiamarsi effettivamente Neo 5s, scongiurando quindi la possibilità di una numerazione pari, ma semplicemente “migliorando” quanto presentato con Neo 5 e Neo 5 Vitality. Tre modelli della stessa gamma potrebbero essere ridondanti, eppure pare proprio che la via sia questa, lasciando il nome Neo 7 al prossimo anno.

