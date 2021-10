Realme in fissa per il verde: il Neo Green sarà il nuovo Black

Con il debutto del modello GT Neo 2, la compagnia asiatica ha preso il pallino per il verde: il dispositivo è stato lanciato in una sgargiante colorazione chiamata Neo Green e poco dopo questo colore ha fatto capolino anche per l'indossabile Watch T1 e per le cuffie TWS Buds Air 2 (in entrambi i casi in India). A quanto pare il verde ha conquistato davvero tutti, tanto da spingere l'azienda ad annunciare anche una nuova versione dedicata sia per il tablet Realme Pad che per il laptop Realme Book.

Realme Pad e Book in arrivo in versione Green: eccoli nella prima immagine

Sia Francis Wong che Madhav Sheth (rispettivamente CMO e Presidente di Realme International) hanno mostrato una vera e propria fissa per il verde tanto da dichiarare l'intenzione dell'azienda di trasformarlo nel nuovo nero. Può piacere o meno, ma certo è che sia Realme Pad che Realme Book guadagnano un bel po' di punti in eleganza con questa nuova versione. La colorazione Green dedicata ai due dispositivi è stata mostrata in uno scatto promozionale: lo stile è decisamente meno appariscente rispetto alla colorazione Neo Green di GT Neo 2.

Come si evince dall'immagine, quest'ultimo ha contagiato anche il mouse di Realme, anch'esso in versione Neo Green. Per il momento non è dato di sapere quando arriveranno le versioni Green di Realme Pad e Book, ma siamo certi che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

Nel frattempo vi ricordiamo che di recente sono spuntati in rete i presunti prezzi europei del tablet di Realme, segno che non manca molto al debutto del terminale alle nostre latitudini.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu